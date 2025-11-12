„Съветът на мъдреците“ охлади надеждите за възстановяване на икономиката на Германия

Германският съвет на икономическите експерти, известен като „Съвета на мъдреците“ изрази съмнения относно ефективността на финансовия пакет, приет от Берлин, който трябва да даде тласък на икономиката, предаде Франс прес. „Мъдреците“ прогнозират икономически растеж от 0,9 на сто в Германия през 2026 г., докато правителството залага на ръст от 1,3 на сто.

Според експертите „положителните последици от Специалния фонд за инфраструктура и климатична неутралност (приет през март) остават ограничени в настоящия икономически сценарий“, се посочва в годишния доклад на петимата мъдреци, натоварени със задачата да съветват правителството по икономическите въпроси.

Пакетът от 500 милиарда евро, който трябва да бъде изразходван за около 12 години, бе приет от коалицията, сформирана от консервативния съюз ХДС/ХСС на канцлера Фридрих Мерц и Германската социалдемократическа партия. Той цели модернизация на остарялата инфраструктура в страната, но и включва и мерки срещу климатичните промени, като значително облекчава досегашните строги дългови правила на страната - т.нар. дългова спирачка.

Отпуснатите кредити обаче често заместват съществуващи разходи, вместо да финансират допълнителни инвестиции, се посочва в годишния доклад на експертите.

Германската конституция изисква фондът да финансира само допълнителни инвестиции, а не вече предвидени разходи.

„Във федералния бюджет за 2025 г. и проекта за 2026 г. това условие е наполовина заобиколено”, смятат експертите.

Това означава, че „значителни средства заместват редовните разходи и тяхното използване не винаги е целенасочено“, добавят те.

Съветът също така повиши прогнозата си за растеж през 2025 г. до 0,2 на сто спрямо нулево ниво, очаквано по-рано, главно поради ефектите от наваксването и преразглеждането на официалните данни от статистическата служба „Дестатис“ (Destatis).

Правителството в Берлин прогнозира също минимален растеж от 0,2 на сто за тази година.

През май „мъдреците“ вече препоръчаха на канцлера Мерц да насочи бюджетни стимули към растежа през идните години.

На този фон икономическата конюнктура в Германия „остава като цяло слаба“, според съвета на икономическите експерти.

Умереното възстановяване на производствения сектор, наблюдавано през лятото на 2025 г., „се е забавило“, обясняват мъдреците.

Чуждестранните поръчки са спаднали след първоначален скок, като износът отслабва от 2023 г. насам, докато вносът нараства.

Митата, наложени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и поскъпването на еврото забавят износа, а потреблението и инвестициите остават в застой, предупреждават експертите.

Въпреки това, те отбелязват, че разходите по финансовия план от март следва да осигурят от 2026 г. „импулс за разширяване на инвестициите в секторите на строителството и оборудването“.