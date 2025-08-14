Подробно търсене

"Алтернатива за Германия" планира да създаде нова младежка организация

Пламен Йотински
Лидерката на германската крайна десница "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел, Снимка: Soeren Stache/DPA via AP, Pool
Берлин,  
14.08.2025 01:41
 (БТА)

Германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) затвърди плановете си за създаване на нова младежка организация, съобщи ДПА.

Учредяването е планирано за края на ноември в град Гисен, северно от Франкфурт.  Говорител на партията потвърди, че учредителното събрание е планирано за 29 и 30 ноември. На него ще бъде избран управителен съвет на новата организация и ще бъдат определени името и логото, каза той.

Предишното младежко крило на антиимигрантската партия "Млада Алтернатива" (МА) беше до голяма степен независимо сдружение. То беше разпуснато в края на март след решение на партийната конференция на AзГ.

Планът за основаване на нова организация беше обоснован с желанието на партията да получи по-голямо влияние върху младежите. 

Имаше и опасения, че МА може да бъде забранена, след като германските разузнавателни служби откриха доказателства, че има антидемократични стремежи и я класифицираха като дясноекстремистка организация.

Предполага се, че в бъдеще организацията-наследник ще бъде по-тясно свързана с AзГ.

Вестник "Билд" съобщи, че за ръководител на новата организация се обсъжда кандидатурата на Жан-Паскал Хом, член на парламента на провинция Бранденбург от AзГ.

В социалната платформа "Екс" председателят на AзГ в провинция Бранденбург и член на Бундестага Рене Шпрингер се изказа в полза на поставянето на Хом начело на новата организация.

/ПЙ/

