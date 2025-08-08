"Алтернатива за Германия" се стреми към властта в провинция Сансония-Анхалт

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) в източната германска провинция Саксония-Анхалт получи потенциален шанс, след като досегашният консервативен премиер на провинцията Райнер Хазелоф обяви, че няма да се кандидатира за четвърти мандат малко повече от година преди местните избори, предаде ДПА.

Хазелоф, който е от Християндемократическия съюз (ХДС), обяви решението си на терасата на регионалната централа на своята партия в град Магдебург, застанал редом до министъра на икономиката на провинцията Свен Шулце.

"Всички знаете възрастта ми", каза 71-годишният премиер, който управлява провинция Саксония-Анхалт в различни коалиции от 2011 г. насам.

Мнозина в ХДС се надяваха, че Хазелоф, смятан от мнозина за опора срещу крайната десница, ще поведе партията към нова победа на парламентарните избори в провинцията през септември 2026 г.

ХДС спечели категорична победа на последните избори в провинция Саксония-Анхалт през 2021 г. с Хазелоф начело, като си осигури 37,1 % от гласовете, изпреварвайки дългогодишния си съперник "Алтернатива за Германия" с 20,8 %.

Но на проведените през февруари общонационални парламентарни избори AзГ спечели 37,1 % от гласовете в Саксония-Анхалт, далеч пред ХДС, получил 19,2 %.

Регионалният клон на AзГ в провинция Саксония-Анхалт е класифициран като дясноекстремистка група от германската държавна агенция за вътрешно разузнаване.

Въпреки това партията все още смята, че е възможно да победи на изборите и планира да стане достатъчно силна, за да управлява самостоятелно.

"Положителната промяна, от която се нуждае Саксония-Анхалт, няма да дойде с нито един кандидат на ХДС", каза в съобщение за медиите водещият кандидат на партията в провинцията Улрих Зигмунд.