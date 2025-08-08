Подробно търсене

"Алтернатива за Германия" се стреми към властта в провинция Сансония-Анхалт

Пламен Йотински
"Алтернатива за Германия" се стреми към властта в провинция Сансония-Анхалт
"Алтернатива за Германия" се стреми към властта в провинция Сансония-Анхалт
Предизборен плакат в Магдебург на крайнодясната антиимигрантска партия "Алтернатива за Германия" с лозунг "Време е за страна, която все още е родина". Снимка: AP/Ebrahim Noroozi
Берлин,  
08.08.2025 01:57
 (БТА)

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) в източната германска провинция Саксония-Анхалт получи потенциален шанс, след като досегашният консервативен премиер на провинцията Райнер Хазелоф обяви, че няма да се кандидатира за четвърти мандат малко повече от година преди местните избори, предаде ДПА.

Хазелоф, който е от Християндемократическия съюз (ХДС), обяви решението си на терасата на регионалната централа на своята партия в град Магдебург, застанал редом до министъра на икономиката на провинцията Свен Шулце.

"Всички знаете възрастта ми", каза 71-годишният премиер, който управлява провинция Саксония-Анхалт в различни коалиции от 2011 г. насам.

Мнозина в ХДС се надяваха, че Хазелоф, смятан от мнозина за опора срещу крайната десница, ще поведе партията към нова победа на парламентарните избори в провинцията през септември 2026 г.

ХДС спечели категорична победа на последните избори в провинция Саксония-Анхалт през 2021 г. с Хазелоф начело, като си осигури 37,1 % от гласовете, изпреварвайки дългогодишния си съперник "Алтернатива за Германия" с 20,8 %.

Но на проведените през февруари общонационални парламентарни избори AзГ спечели 37,1 % от гласовете в Саксония-Анхалт, далеч пред ХДС, получил 19,2 %.

Регионалният клон на AзГ в провинция Саксония-Анхалт е класифициран като дясноекстремистка група от германската държавна агенция за вътрешно разузнаване.

Въпреки това партията все още смята, че е възможно да победи на изборите и планира да стане достатъчно силна, за да управлява самостоятелно.

"Положителната промяна, от която се нуждае Саксония-Анхалт, няма да дойде с нито един кандидат на ХДС", каза в съобщение за медиите водещият кандидат на партията в провинцията Улрих Зигмунд.

/СХТ/

Свързани новини

03.08.2025 01:52

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" стигна 25 процента по популярност в социологическо проучване за първи път от средата на май

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" стигна 25 процента по популярност сред германските граждани за първи път от средата на май в проучване на социологическата агенция ИНСА (INSA), предаде ДПА. Анкетата, поръчана от в. "Билд" за днешното му, неделно издание - "Бид ам Зонтаг", отбелязва нарастване на намеренията за гласуване за АзГ с един пункт в сравнение с миналата седмица.
01.08.2025 19:07

Категоризацията на "Алтернатива за Германия" като "крайнодясно екстремистка" беше потвърдена в провинция Бранденбург

Категоризирането на партията "Алтернатива за Германия" (АзГ) като "доказано крайнодясна екстремистка" организация бе потвърдено за територията на източната германска провинция Бранденбург, след като бе оттеглена експресната молба за регистрация на
20.07.2025 20:51

Протестиращи почти провалиха телевизионно интервю на лидерката на германската крайна десница

Протестиращи почти провалиха телевизионно интервю на лидерката на германската крайна десница „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел, предаде ДПА. Интервюто е било дадено на открито в района на правителствените институции на брега на река Шпрее в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:57 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация