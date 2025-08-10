Подробно търсене

Пропалестинско събитие в Берлин, организирано от партията "Левите", премина без инциденти, въпреки намиращите се в близост контрадемонстранти

Симеон Томов
Полицейски служители влизат в слъсък с пропалестински демонстранти в Берлин (15.05.2025 г.). Снимка: АП/ Ebrahim Noroozi
Берлин ,  
10.08.2025 18:05
 (БТА)
Противоречиво пропалестинско събитие, организирано в Берлин от германската партия "Левите", премина без инциденти, въпреки създалото се напрежение със събралите се в близост контрадемонстранти, предаде ДПА, позовавайки се на полицията. 

Противници на събитието се събраха в близост до мястото на провеждането му снощи, но въпреки това не се стигна до сблъсъци, а събралите се близо 350 пропалестински участници се разотидоха мирно в края на вечерта. 

Федералната служба за защита на конституцията - германското вътрешно разузнаване - наблюдаваше отблизо събитието в квартал Кройцберг в германската столица, поради участието на група, за която се предполага, че има връзки с палестинската военна групировка "Хамас". 

Местен говорител на крайнолявата партия заяви, че предполага, че никой от поканените на събитието не е в близък контакт с групировката. 

Във връзка с предполагаемите симпатии към "Хамас" по време на събитието, правителствения комисар за живота на евреите в Германия и борбата с антисемитизма Феликс Клайн описа пропалестинската демонстрация в Берлин като скандална. "Всеки, който иска да привлече вниманието и да осъди човешкото страдание, но в същото време не се дистанцира по най-категоричен начин от най-лошите терористични организации, губи доверието ми", заяви Клайн пред германската медийна група "Функе" (Funke Mediengruppe). 

