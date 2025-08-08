Американският посланик в Израел отправи остри нападки срещу британския премиер, критикувал израелския план за Газа

Американският посланик в Израел Майк Хъкаби отправи необичайно яростни нападки срещу британския премиер Киър Стармър, след като той призова еврейската държава да преосмисли незабавно плана си за Газа, предаде Франс прес.

"Следователно се предполага, че Израел трябва да се предаде на „Хамас“ и да го изхранва, докато израелските заложници са гладни?“, заяви Хъкаби в „Екс“.

"Великобритания предаде ли се на нацистите и хвърля ли им храна?“, добави той. „Ако бяхте премиер по онова време, Великобритания щеше да говори на немски!?, заяви Хъкаби, визирайки Втората световна война.

Така той реагира на изявление на Стармър, в което се определяше като грешка планът, обявен от Израел за победа срещу „Хамас“ в Газа и се призоваваше правителството на Нетаняху да го преосмисли незабавно.

Кабинетът по сигурността на Израел одобри снощи план за победа над „Хамас“ и за поемане на контрол върху град Газа, опустошен от войната и обхванат от тежка хуманитарна криза.

"Това действие няма да допринесе с нищо за прекратяване на конфликта, нито за постигане на освобождаване на заложниците. То само ще породи повече убийства“, заяви Стармър. "Онова, от което ние имаме нужда, е прекратяване на огъня, увеличаване на хуманитарната помощ и освобождаване на всички заложници“, добави той и припомни, че Лондон работи със съюзници по дългосрочен план, който да гарантира мира в региона в рамките на решение с две държави.

Евангелистки пастор, 69-годишният Хъкаби е известен с твърдата си подкрепа за Израел и с това, че постави под въпрос самото съществуване на палестинския народ.. Според него това население би могло да се настани в съседни страни, като Сирия, Йордания или Египет. В края на юли Хъкаби определи, че решението на Франция да признае палестинската държава като равносилно на присъждане на победа на нацистите след края на Втората световна война.