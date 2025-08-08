Подробно търсене

Американският вицепрезидент Ванс заяви, че САЩ нямат намерение да признават палестинска държава

Алексей Маргоевски
Американският вицепрезидент Ванс заяви, че САЩ нямат намерение да признават палестинска държава
Американският вицепрезидент Ванс заяви, че САЩ нямат намерение да признават палестинска държава
Британският външен министър Дейвид Лами (вляво) се среща днес с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в резиденцията "Чивнинг хаус", Южна Англия. Снимка: Suzanne Plunkett/Pool via AP
Севъноукс, Англия,  
08.08.2025 17:56
 (БТА)

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че страната му не възнамерява да признае палестинска държава - въпрос, който той обсъди с британския външен министър Дейвид Лами на днешната им среща, предаде Ройтерс.

"Нямаме планове да признаем палестинска държава. Не зная какво означава наистина да се признае палестинска държава, предвид липсата на функциониращо правителство там", каза Ванс пред журналисти.

Той добави, че американският президент Доналд Тръмп "е бил пределно ясен за целите си, за това което иска да постигне в Близкия изток, и ще продължи да го прави".

Ванс, който е на частно посещение във Великобритания, се срещна в началото на визитата си в страната с Лами в резиденцията "Чивнинг хаус", Южна Англия.

/ДИ/

Свързани новини

07.08.2025 21:23

Нидерландия засега изключва признаването на палестинска държава

Правителството на Нидерландия изключи за момента възможността за признаване на палестинска държава въпреки нарастващата обществена загриженост за Газа, но заяви, че действията на Израел в опустошената от войната територия подкопават собствената му
06.08.2025 22:12

Британският премиер Киър Стармър защити плана си за признаване на палестинска държава, но разкритикува „Хамас“

Британският премиер Киър Стармър заяви, че в страната му има „чувство на отвращение“ от страданията в Газа и защити плана си за потенциално признаване на палестинска държава, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
02.08.2025 18:35

"Хамас" заяви, че няма да се разоръжи, ако не бъде създадена независима палестинска държава със столица Йерусалим

Палестинската ислямистка организация "Хамас" заяви, че няма да се разоръжи, освен ако не бъде създадена независима палестинска държава, с което отхвърли отново ключово искане на Израел за прекратяване на войната в Газа, предаде Ройтерс. Непреките

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:15 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация