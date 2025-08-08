Подробно търсене

Иран обвини Израел в етническо прочистване

Габриела Големанска
Снимка: БТА
Техеран,  
08.08.2025 21:14
 (БТА)
Техеран осъди днес израелския план за контрол на град Газа и обвини Израел, че пристъпва към етническо прочистване на палестинската територия, предаде Франс прес.

"Израелският план е друг ясен знак за очевидното намерение на ционисткия режим да пристъпи към етническо прочистване в Газа и да извърши геноцид срещу палестинците", заяви говорителят на израелското министерство на външните работи Есмаил Багаи. 

 

/ГГ/

