Турция осъди остро разширяването на военната операция на Израел в Газа

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Снимка: AP/Emrah Gurel. Изображението е илюстративно
Анкара,  
08.08.2025 11:56
 (БТА)
Министерството на външните работи на Турция осъди остро разширяването на военната операция на Израел в Газа в позиция, публикувана на официалния сайт на институцията. 

„Най-остро осъждаме достигането на нов етап на разрастващата се политика на геноцид, водена в региона от Израел. Всяка стъпка, която прави правителството на фундаменталиста Нетаняху, за продължаване на геноцида срещу палестинците и разширяване на окупацията е насочена срещу международния мир и сигурност и опит за задълбочаване на нестабилността в региона и на хуманитарната криза“, се казва в позицията на Министерството на външните работи на Турция. 

Израел обяви тази сутрин, че планира да поеме контрола над град Газа, като нова ескалация на продължаващата вече 22 месеца война с "Хамас", предаде Асошиейтед прес. Решението, взето тази нощ на среща на високопоставени израелски представители, беше отхвърлено от палестинците, а международната общност призова за край на войната. 

Според позицията на турското външно министерство траен мир в региона може да бъде установен само при върховенство на международното право, преимущество на дипломацията и спазване на основните човешки права. 

„Окупаторът Израел веднага трябва да прекрати военните си планове, да приеме прекратяване на огъня в Газа и да започнат преговори, които да доведат до изход от ситуацията и за двете страни“, гласи още съобщението на турското Министерство на външните работи. 

Турция призовава международната общност и Съвета за сигурност на ООН да приемат задължителни решения, които да предотвратят действията на Израел, които според турската страна целят прокуждането на палестинците от Газа и довеждат територията до условия, при които не може да се живее. 

/МИД/

Към 12:05 на 08.08.2025 Новините от днес

