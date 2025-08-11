Организации за защита на свободата на медиите разкритикуваха убийството на журналисти на "Ал Джазира" в ивицата Газа

site.btaОрганизации за защита на свободата на медиите разкритикуваха убийството на журналисти на "Ал Джазира" в ивицата Газа
Международни организации за защита на свободата на медиите изразиха възмущение от убийството на петима журналисти при израелски удари срещу ивицата Газа, предаде ДПА.
Кореспондентът на "Ал Джазира" Анас аш Шариф – един от най-популярните журналисти на медията, отразяващи 22-месечната война – и четирима негови колеги бяха убити вчера при израелски удар, поразил палатката на журналистите в град Газа.
Израелската армия потвърди смъртта на Аш Шариф и заяви, че той е бил взет на прицел, тъй като не е журналист, а лидер на "терористична клетка" на "Хамас" в Газа.
Телевизията подчерта, че военните не са предоставили никакви документи, потвърдени от независими международни източници в подкрепа на твърденията си.
Израелската армия се позова на разузнавателни данни и документи, открити в анклава, включително списъци за обучение и регистри със заплати, за които се твърди, че доказват военната принадлежност на Аш Шариф към "Хамас".
Израелската армия твърди, че той е отговорен за извършването на ракетни нападения срещу израелски граждани и военни.
Общо седем души бяха убити при атаката, съобщи "Ал Джазира . Те са: Аш Шариф, колегата му, кореспондент на същия телевизионен канал Мохамед Крейке, операторите Ибрахим Захер, Мохамед Нуфал и Моамен Алива и още двама души.
Службата на Върховния комисар за правата на човека в Женева осъди нападението и го нарече "тежко нарушение на международното хуманитарно право". "Израел трябва да зачита и пази всички граждани, включително журналисти", се казва в изявлението.
Германското Министерство на външните работи поиска "прозрачно" обяснение на мотивите на Израел да бомбардира палатка с журналисти.
Федералният председател на Германската журналистическа асоциация (ГЖА) Мика Бьостер заяви, че дори да може да бъде доказано, че Аш Шариф е работил за "Хамас", това не оправдава атаката срещу палатка, използвана от много медийни работници. Той добави, че умишленото преследване на журналисти на базата на недоказани твърдения е недопустимо.
Комитетът за защита на журналистите (КЗЖ) обяви, че проверява твърденията на Израел, че Аш Шариф е бил кадър на палестинската групировка.
"Израел има дългогодишен, документиран модел за обвиняване на журналисти, че са терористи, без да представя никакви достоверни доказателства", посочи организацията в изявление от централата си в Ню Йорк.
КЗЖ отбеляза, че най-малко 192-ма журналисти и медийни работници са убити от началото на конфликта в ивицата Газа.
По-рано днес организацията "Репортери без граници" (РБГ) също осъди категорично смъртта на журналист от телевизия "Ал Джазира" в ивицата Газа, определяйки я като "убийство, за което пое отговорност" израелската армия.
"Анас аш Шариф, един от най-известните журналисти в ивицата Газа, беше гласът на страданията, причинявани от Израел на палестинците в Газа", каза организацията в изявление, като призова за "решителни действия от страна на международната общност за спиране на израелската армия".
/ДИ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина