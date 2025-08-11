Израелските сили обявиха, че са ликвидирали журналист на "Ал Джазира", който ръководел терористична клетка на "Хамас"

Израелските военни обявиха, че са убили журналиста на телевизия „Ал Джазира“ Анас аш Шариф в Газа, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Журналистът е обвиняван от израелските военни, че е ръководил терористична клетка на „Хамас“ и е бил отговорен за ракетни атаки срещу израелски цивилни и срещу израелските военни, се казва в изявление на израелските сили.

Телевизия „Ал Джазира“ също обяви смъртта на журналиста, като поясни, че той е бил убит в град Газа. Журналистът заедно с други журналисти и техния екип са били в тяхната палатка, когато е бил нанесен ударът по тях.

Миналия месец Комитетът за защита на журналистите заяви, че е сериозно обезпокоен за сигурността на Аш Шариф, който "бил мишена на кампания за оклеветяване от страна на израелските военни".