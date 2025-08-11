„Ал Джазира“ обяви, че петима нейни журналисти са убити в Газа

Катарската телевизия „Ал Джазира“ обяви, че петима нейни журналисти - двама кореспонденти и трима оператори - са убити при израелски удар по тяхната палатка в град Газа. Медията каза, че ударът е бил насочен срещу журналистите, предаде Франс прес.

Израелската армия призна, че е взела под прицел кореспондента на катарската телевизия Анас аш Шариф, един добре познат 28-годишен репортер, отразявал ежедневно случващото се в Газа. Според израелската армия той е бил начело на терористична клетка на „Хаамс“.

Останалите четири жертви бяха идентифицирани като Мохамед Крейкех, също кореспондент, Ибрахим Захер, Мохабед Нуфал и Моамен Алуа, и тримата оператори.

Според катарската медия убитите журналисти на „Ал Джазира“ от израелската армия стават общо 10 от началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г., отбелязва Франс прес



„Ал Джазира" е създадена в Доха през 1996 г. с указ на бившия емир на Катар, шейх Хамад бин Халифа Ал Тани. Указът предвижда медията да получи заем от правителството в размер на около 140 милиона долара за създаването й и за покриването на разходите по репортажите й за идните пет години след създаването й. След това катарското правителство продължи да финансира част от бюджета на медията, което породи въпроси дали тя е независима.

„Ал Джазира" незабавно се наложи като конкурент на международните медийни гиганти, но репортажите й в качеството на първа независима информационна телевизия в арабския свят породиха напрежение в района.

„Ал Джазира“ казва, че отразява събитията в 95 страни с 70 редакции и екип от 3000 служители и че достига до 450 милиона домакинства.

През 2006 г. телевизията започна да излъчва и на английски език. Тя има и изцяло онлайн канал, насочен към младите и наречен „АДж+“, както и канал, излъчващ пряко събитята и наречен „Ал Джазира Мубашер“.

По време на Арабската пролет в Близкия изток и Северна Африка през 2011 г. медията даде платформа за изява на опозиционните групи, по-специално на „Мюсюлмански братя“ и беше подложена на натиск от правителствата в региона.

През 2017 г. съседите на Катар му налагат дипломатическа и икономическа блокада, която трае три години. Тогава един от призивите към Катар е той да скъса връзките с „Мюсюлмански братя“ и „Хамас“ и да закрие „Ал Джазира“ и нейните филиали.

Катар е страна посредник в конфликта в Газа. От началото на войната „Ал Джазира“ излъчва репортажи от Газа. През април 2024 г. израелският парламент забрани излъчването на чужди медии, смятани за рискови за сигурността на страната. Тогава израелският премиер обвини „Ал Джазира“, че е орган на пропагандата на „Хамас“ и че е участвала активно в атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. На 5 май на „Ал Джазира“ беше забранено да излъчва от Израел.

На няколко пъти израелската армия обвини журналисти на катарската медия в Газа, че са терористични агенти. Медия отрече и заяви, че Израел систематично взима под прицел репортерите й в палестинската територия

С убийството на петимата журналисти на „Ал Джазира“ броят на загиналите в Газа медийни работници доближава 200 души, според данни на „Репортери без граници“.

До войната в Газа се стигна след атаката на "Хамас" срещу Южен Израел, в която бяха убити 1200 души , а 250 бяха взети за заложници, припомня Франс прес. В последвалия конфликт жертвите в Газа вече са над 61 000, според данните на палестинското здравно министерство в тази управлявана от "Хамас" територия и смятани за достоверни от ООН, посочва Франс прес.