ИРНА: Мълчанието на Запада по отношение на израелските жестокости е „оглушително“, заяви иранският външен министър

Иранският външен министър Абас Арагчи разкритикува западните правителства за тяхното „срамно и оглушително“ мълчание относно действията на Израел, след като петима журналисти загинаха при целенасочен удар по палатката им в град Газа, съобщи иранската информационна агенция ИРНА.

„Израел извърши целенасочени убийства на още няколко акредитирани и добре познати палестински журналисти“, написа Арагчи в профила си в социалната мрежа "Екс".

„Това ли е сила? Или е израз на паниката на един глобално осмиван режим, който е в упадък? Когато всичко това приключи, светът ще напомни на западните правителства за тяхното съучастие в тези жестокости. Срамното им мълчание е оглушително“, добавя още министърът.

В неделя израелските сили нанесоха удар по палатка, в която се намираха журналисти, разположена пред главния вход на болницата „Ал Шифа“ в град Газа. При атаката загинаха най-малко петима медийни служители, сред които двама журналисти от "Ал Джазира" и двама оператори на катарската новинарска мрежа, припомня ИРНА.

