ИРНА: Мълчанието на Запада по отношение на израелските жестокости е „оглушително“, заяви иранският външен министър

Атанаси Петров
Снимка: АП/Eraldo Peres
Техеран,  
12.08.2025 12:30
 (БТА)
Иранският външен министър Абас Арагчи разкритикува западните правителства за тяхното „срамно и оглушително“ мълчание относно действията на Израел, след като петима журналисти загинаха при целенасочен удар по палатката им в град Газа, съобщи иранската информационна агенция ИРНА.

„Израел извърши целенасочени убийства на още няколко акредитирани и добре познати палестински журналисти“, написа Арагчи в профила си в социалната мрежа "Екс".

„Това ли е сила? Или е израз на паниката на един глобално осмиван режим, който е в упадък? Когато всичко това приключи, светът ще напомни на западните правителства за тяхното съучастие в тези жестокости. Срамното им мълчание е оглушително“, добавя още министърът.

В неделя израелските сили нанесоха удар по палатка, в която се намираха журналисти, разположена пред главния вход на болницата „Ал Шифа“ в град Газа. При атаката загинаха най-малко петима медийни служители, сред които двама журналисти от "Ал Джазира" и двама оператори на катарската новинарска мрежа, припомня ИРНА.

(Информацията се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)

/ГГ/

Свързани новини

11.08.2025 22:20

ЕС осъди убийството на петима журналисти от "Ал Джазира" в Газа

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас осъди убийството на петима журналисти от телевизия "Ал Джазира", включително кореспондента Анас аш Шариф, при израелски удар пред болница "Ал Шифа" в град Газа, предаде Ройтерс.
11.08.2025 18:59

Ройтерс: Израел засилва ударите си по град Газа, след като Бенямин Нетаняху се зарече да разшири офанзивата

Палестинци в ивицата Газа днес съобщиха, че израелската армия е предприела най-масираните бомбардировки за последните седмици в някои източни предградия на град Газа, предаде Ройтерс.
11.08.2025 17:52

Организации за защита на свободата на медиите разкритикуваха убийството на журналисти на "Ал Джазира" в ивицата Газа

Международни организации за защита на свободата на медиите изразиха възмущение от убийството на петима журналисти при израелски удари срещу ивицата Газа, предаде ДПА.
11.08.2025 16:00

Стармър заяви, че е силно обезпокоен от израелските удари срещу журналисти в Газа, италианският министър на отбраната обвини Израел, че е загубил своята човечност

Британският премиер Киър Стармър е силно обезпокоен от нападенията срещу журналисти в Газа, заяви неговият говорител, цитиран от Ройтерс, след като шестима репортери бяха убити при израелски въздушен удар.
11.08.2025 15:17

ООН осъди "убийството на шестима палестински журналисти", извършено от израелската армия в Газа

Върховният комисариат на ООН по правата на човека осъди "убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия" в ивицата Газа снощи, предаде Франс прес в съобщение, публикувано в "Екс".
11.08.2025 13:34

"Репортери без граници" осъдиха убийството на журналист от "Ал Джазира" в Газа

Организацията за защита на свободата на медиите "Репортери без граници" осъди категорично смъртта на журналист от телевизия "Ал Джазира" в ивицата Газа, определяйки я като "убийство, за което пое отговорност" израелската армия, предаде Франс прес.

Към 12:37 на 12.08.2025 Новините от днес

