Стармър заяви, че е силно обезпокоен от израелските удари срещу журналисти в Газа, италианският министър на отбраната обвини Израел, че е загубил своята човечност

Британският премиер Киър Стармър е силно обезпокоен от нападенията срещу журналисти в Газа, заяви неговият говорител, цитиран от Ройтерс, след като шестима репортери бяха убити при израелски въздушен удар.

Израелската армия заяви, че е набелязала и убила известния журналист от "Ал Джазира" Анас аш Шариф, твърдейки, че той е бил лидер на военизирана клетка на "Хамас" и е участвал в ракетни атаки срещу Израел.

Телевизията, която се финансира от правителството на Катар, отхвърли твърдението. Преди смъртта си Аш Шариф също отхвърли подобни твърдения на Израел, припомня Ройтерс.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето заяви, че израелското правителство е "загубило разсъдъка и човечността си" по отношение на ситуацията в Газа и споменава възможността за санкции, отбелязва Франс прес, като цитира негово интервю за в. "Стампа".

"Това, което се случва, е недопустимо. Не сме изправени пред военна операция със странични жертви, а пред пълно отричане на правото и основополагащите ценности на нашата цивилизация", подчерта той. "Ние сме ангажирани с хуманитарната помощ, но освен осъждането, сега трябва да намерим начин да принудим" израелския премиер Бенямин Нетаняху "да мисли трезво", добави Крозето.

На въпрос за възможни международни санкции срещу Израел министърът отговори, че "окупацията на Газа и някои тежки актове на Западния бряг бележат" засилване на военните действия, които ще изискват "да се вземат решения".

"Това не би било насочено срещу Израел, а би бил начин да се спаси този народ от правителство, което е загубило разсъдъка и човечността си", подчерта Крозето.

"Винаги трябва да правим разграничение между правителствата на държавите и народите и религиите, които те изповядват. Това важи за Нетаняху и за (руския президент Владимир) Путин, чиито методи напоследък са станали опасно сходни", отбеляза още министърът в реакция срещу плана на правителството на Нетаняху да поеме контрола над град Газа и да нападне последните бастиони на "Хамас" - план, който предизвика критики по целия свят.

Израелският премиер от своя страна твърди, че тази опция е "най-добрият начин да се сложи край на войната" срещу "Хамас" в Газа.

Рим отказа да се присъедини към другите държави в признаването на палестинската държава. Крозето защити това решение, като заяви, че "има риск признаването на държава, която не съществува, да се превърне в политическа провокация в свят, изобилстващ от провокации".