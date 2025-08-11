Подробно търсене

Катар осъди преднамерения удар срещу журналисти на "Ал Джазира" в Газа

Асен Георгиев
Катар осъди преднамерения удар срещу журналисти на "Ал Джазира" в Газа
Катар осъди преднамерения удар срещу журналисти на "Ал Джазира" в Газа
Катарският премиер говори пред ООН. Снимка: АП/Richard Drew
Доха,  
11.08.2025 14:32
 (БТА)
Етикети

Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани осъди "целенасочения удар", нанесен от Израел срещу журналисти от "Ал Джазира" в ивицата Газа, където снощи бяха убити шестима служители на катарската телевизия, предаде Франс прес.

"Целенасоченият удар срещу журналисти в ивицата Газа от страна на Израел показва до каква степен тези престъпления надхвърлят въображението", заяви в "Екс" премиерът Ал Тани. 

Той отдаде почит на паметта на "Анас аш Шариф, Мохамед Крейге и техните колеги", убити при удара срещу палатка в град Газа.

/НС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:10 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация