Израелски вестник посочи палестински бизнесмен като възможен губернатор на ивицата Газа

Палестински бизнесмен се обсъжда като възможен губернатор на ивицата Газа в следвоенния ѝ период, предаде ДПА, позовавайки се на информация от израелски вестник.

Инициатива издига бизнесмена Самир Хулилех за потенциален губернатор на следвоенната ивица Газа, съобщи вестник "Йедиот Ахронот". Хулилех ще действа под егидата на Арабската лига и се смята за приемлив както за Израел, така и за САЩ, се казва в публикацията.

Целта е да се подготви преходът към ново управление на крайбрежния анклав.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху наскоро заяви, че едно от условията за прекратяване на войната е създаването на гражданско правителство с мирно отношение към Израел без участието на радикалната палестинска групировка "Хамас" или на Палестинската автономия (ПА). Хулилех живее в Рамала и е известен икономист и политически и икономически лидер в Палестинската автономия, съобщава "Йедиот Ахронот".

Той е заемал няколко висши поста и е смятан за близък довереник на американско-палестинския милиардер Башар Масри, който е известен с добрите си контакти с администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Хулилех заяви пред палестинската радио "Аджиал", че е готов да поеме отговорността за Газа. Той обаче няма да направи това без съгласието на Палестинската автономна власт, уточнява ДПА.

С оглед на това, че Израел отхвърля каквато и да е роля на ПА в бъдещото управление на ивицата, участващите страни ще трябва да бъдат "креативни", за да намерят решение, каза той.