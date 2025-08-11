Израелският план за Газа е надвиснало бедствие, предупреди френският президент Макрон

Френският президент Еманюел Макрон определи плановете на Израел да засили военната си операция в Газа като предстояща катастрофа и предложи да се създаде международна коалиция под мандата на ООН за стабилизиране на палестинския анклав, предаде Ройтерс.

Миналата седмица израелският кабинет за сигурност одобри план за поемане на контрола над град Газа, с което разшири военните си операции в разрушената палестинска територия и предизвика остри критики в страната и чужбина.

"Изявлението на израелския кабинет за разширяване на операциите в град Газа и лагерите Мауаси и за повторна окупация предвещава бедствие с безпрецедентна тежест, което предстои да се случи, и крачка към безкрайна война", заяви Макрон в изявление, изпратено до медиите от неговата канцелария.

"Израелските заложници и населението на Газа ще продължат да бъдат основна жертва на тази стратегия", добави Макрон.