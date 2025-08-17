Германският външен министър разкритикува Китай, преди да се отправи на обиколка в Япония и Индонезия

Германският външен министър Йохан Вадефул отправи критики срещу действията на Китай в Тайванския проток и Южнокитайско море, преди да отпътува за обиколка в Япония и Индонезия, предаде ДПА.

"Тук са заложени основните правила на нашето глобално съжителство“, заяви Вадефул пред журналисти на летището в Хамбург. Той добави, че действията на Китай имат последици и за Европа. Германия се застъпва за "международен ред, основан на силата на правовата държава и обвързващи правила за всички“, подчерта външният министър.

Очаква се утре Вадефул да се срещне с премиера на Япония Шигеру Ишиба, с японския си колега Такеши Ивая и с други министри, а в сряда да пристигне в Индонезия.

Вадефул акцентира върху "решаващото значение" на Индо-тихоокеанския регион за сигурността на морските пътища, глобалните вериги за доставки и икономическото развитие на целия свят. "В Индо-тихоокеанския регион се решава в значителна степен въпроса доколко свободни ще останат морските пътища, глобалните вериги за доставки, а с това и икономическото развитие на целия свят", каза Вадефул.

Това е от първостепенно значение за големите ориентирани към експорт икономики като Германия и Япония, както и за перспективни партньори от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) като Индонезия, добави Вадефул.

По думите му Китай предизвиква икономиките на Германия и Япония с "нечестни и нарушаващи пазара търговски практики". Освен това министърът каза, че американската митническа политика поражда несигурност в Европа и Азия.

Германия работи с ключови партньори като Япония и Индонезия за насърчаването на икономически връзки, основани на свободна търговия, конкурентност и справедливост, продължи Вадефул. В Индо-тихоокеанския регион Германия има най-силни връзки с Япония, подчерта Вадефул. "Ние сме обединени от ценности и интереси и се изправяме пред едни и същи огромни предизвикателства, които поставят под въпрос нашия либерален начин на живот", заключи той.