Деца от плевенска арт школа получиха златни отличия на международен конкурс в Япония

Деца от плевенската арт школа „Колорит“ са носители на златни отличия от 55-ия международен конкурс International children's art exhibiton (ICAE) в Япония. Това съобщи за БТА ръководителят на школата Майя Ананиева.

Най-високото отличие Gold Award е присъдено на деветгодишната Анна Симеонова и на шестгодишната Валери Михайлова.

Анна печели наградата с рисунката си „Българска мома“, изпълнена в сложна живописна техника, вдъхновена от красотата на българката, от колорита и богатството на празничния момински костюм. Валери е впечатлила журито със своята живописна творба „Щастливо семейство котки“. Тя живее в Швейцария, но през ваканциите идва в Плевен и рисува в ателието на „Колорит“.

Конкурсът е един от най-престижните в света и в него представят творбите си хиляди участници, подчерта Ананиева. За мен като арт педагог тези престижни награди са чест и се радвам, че в голямата световна конкуренция рисунките на децата от школа „Колорит“ завладяват със своето артистично, вдъхновено и цветно присъствие, допълни художничката.

Както БТА писа, преди дни друго дете от плевенската арт школа бе отличено в международен конкурс. „Златният трофей на Керала“ бе присъден на осемгодишния Мартин Ламбев от световния онлайн конкурс „Керала“. Наградата включва участие в церемонията по награждаването в град Тривандрум, както и петдневна екскурзия с богата културна програма и туристически атракции в „Рая на Индия“.