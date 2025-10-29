От Съюза на учените в България – клон Плевен връчиха годишната си награда на името на акад. Юрдан Трифонов

В навечерието на 1 ноември - Ден на народните будителите, Съюзът на учените в България (СУБ) – клон Плевен съвместно с Община Плевен връчиха наградата по хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов за 2025 г. Тя е диплом и плакет с неговия лик. Церемонията се състоя в Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“.

Тазгодишният носител e ръководителят на Арт школа „Колорит“ художничката Майя Ананиева. Приза връчи председателят на Съюза на учените в България – клон Плевен професор Теодора Вълова, която е и преподавател в Медицинския университет в града.

Поздрави и цветя от името на ръководството на Община Плевен и от свое име поднесе и началникът на отдел „Образование“ Ирена Александрова.

„За мен е голяма чест, че арт школата и аз като неин ръководител получаваме тази изключително ценна награда. Тя е единствената в България, която се присъжда от Съюза на учените. Радвам се, че Съюзът на учените и малките творци имат вече нещо голямо и общо. Наградата ме вдъхновява. Надявам се, че ще вдъхнови и децата“, каза Майя Ананиева.

Наградата е учредена през 2009 г. и се връчва на творец или творчески колектив за цялостен принос за духовното, културно и научно развитие на Плевен и Плевенския край. За БТА проф. Вълова каза, че тя е на името на плевенчанина акад. Юрдан Трифонов в знак на признателност към неговия труд, защото той има значимо присъствие в историческото и културното пространство не само на Плевен, но и на България. В неговото творчество могат да бъдат открити идеи, които са актуални и днес.

Слово за Деня на народните будители произнесе заместник-директорът на Регионалния исторически музей д-р Димитър Попов.

По време на събитието тази година бяха връчени и дипломи на новоизбрани членове на СУБ - клон Плевен. Беше представена и книгата на проф. д-р Стела Георгиева „Жената на 60 – рано е за мемоари“.

С презентация на тема „Малки стъпки, големи идеи: пътешествието ми в света на AI“ в тържественото събрание участва и една от младите надежди на Плевен - единадесетокласникът Марио Петков от Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“. Той е част от Националния отбор на България по изкуствен интелект. Той спечели три медала и две почетни грамоти от второто издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект, провела се през август тази година в Пекин, Китай.