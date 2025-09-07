Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Японският премиер Ишиба подаде оставка

Анелия Пенкова
Японският премиер Ишиба подаде оставка
Японският премиер Ишиба подаде оставка
Японският премиер Шигеру Ишиба. (Toru Hanai/Pool Photo via AP)
Токио,  
07.09.2025 17:07
 (БТА)

Японският премиер Шигеру Ишиба подаде днес оставка, предизвиквайки вероятен дълъг период на политическа несигурност в нестабилен момент за четвъртата по сила икономика в света, предаде Ройтерс. 

След като бяха уредени окончателните подробности за търговската сделка със САЩ за намаляване на митата на президента Доналд Тръмп, 68-годишният Ишиба каза на пресконференция, че трябва да поеме отговорност за поредицата изборни загуби. Откакто дойде на власт преди по-малко от година, премиерът понесе изборните загуби на управляващата коалиция и в двете камари на парламента на фона на недоволството на избирателите от увеличаващите се разходи за живот. 

Той инструктира Либерално-демократическата партия, която управлява Япония почти през целия следвоенен период, да организира спешни избори за ръководство на партията и добави, че ще остане на поста си, докато не се намери кой да го смени. 

"С подписването на търговското споразумение и президентския указ Япония преодоля ключово предизвикателство", каза Ишиба. "Бих искал да предам щафетата на следващото поколение", добави той. 

Ишиба бе призоваван да подаде оставката си, след като през юли загуби избори за горната камара на парламента. Либерално-демократическата партия трябваше да гласува утре дали да избере нов лидер на партията. 

Този, който стане лидер на партията сега, може да реши да свика предсрочни избори с цел партията да получи мандат, казват анализатори.

Въпреки че японската опозиция остава фрагментирана, крайнодясната и антиимиграционна партия "Сансейто" постигна силен резултат на изборите за горна камара през юли, прокарвайки в политическия мейнстрийм идеи, които някога бяха смятани за нестандартни. 

Близо 55% от участниците в анкета на Киодо, публикувана днес, заявяват, че няма нужда да бъдат произвеждани предсрочни избори.

Ишиба, аутсайдер, който стана миналия септември лидер на партията от петия опит, се фокусира по време на краткия си мандат върху сключването на търговска сделка с най-големия търговски партньор на Япония, обещавайки 550 милиарда долара инвестиции в замяна на по-ниски мита от страна на САЩ. 

Ишиба каза, че се надява следващият премиер да гарантира, че сделката се изпълнява и Япония продължава да трупа печалби, с които да реши проблемите около увеличаващите се разходи в страната и недоволството на японците по този въпрос. 

Той изрази безпокойство за ситуацията по отношение на сигурността във връзка със срещата на лидерите на Китай, Северна Корея и Русия на военния парад по-рано тази седмица. 

/ЛМ/

Свързани новини

07.09.2025 13:31

Японският премиер Шигеру Ишиба обяви на пресконференция, че ще подаде оставка

Японският премиер Шигеру Ишиба обяви днес, че ще подаде оставка след нарастващите призиви от страна на партията му да поеме отговорност за историческата загуба на парламентарните избори през юли, предаде Асошиейтед прес.
07.09.2025 10:32

Японският премиер Шигеру Ишиба изрази намерението си да подаде оставка, съобщи телевизия Ен Ейч Кей

Японският премиер Шигеру Ишиба е решил да подаде оставка, за да избегне разцепление в управляващата Либерално-демократическа партия, съобщи тази сутрин японската телевизия Ен Ейч Кей (NHK).
04.09.2025 14:52

АРМЕНПРЕС: Арменският премиер се срещна в Токио с японския си колега

Арменският премиер Никол Пашинян и японският му колега Шигеру Ишиба обсъдиха задълбочаването на арменско-японските отношения по време на среща в Токио, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС. Ишиба приветства визитата на Пашинян,
03.09.2025 14:49

АФП: "Пацифистка" Япония увеличава армията си, провокирана от напрежението с Китай

Въоръжен и с лице, зацапано с черна маскировъчна боя, младият наборник Такума Хияне пълзи през поле в Окинава, японски остров, формиращ предната линия на отбраната на страната на фона на растящо безпокойство от амбициите на Китай. В момент, в който

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:37 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация