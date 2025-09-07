Японският премиер Шигеру Ишиба обяви на пресконференция, че ще подаде оставка

Японският премиер Шигеру Ишиба обяви днес на пресконференция, че ще подаде оставка след нарастващите призиви от страна на партията му да поеме отговорност за историческата загуба на парламентарните избори през юли, предаде Асошиейтед прес.

Ишиба, който встъпи в длъжност през октомври миналата година, повече от месец се съпротивляваше на исканията на предимно десните опоненти в собствената си партия.

Оставката идва ден преди Либерално-демократическа партия да реши дали да проведе предсрочни избори за нов лидер, което на практика би било вот на недоверие срещу него, ако бъде одобрено.

Ишиба каза, че ще започне процедура за произвеждане на партийни избори за избор на негов заместник и утре няма нужда да се взема решение.