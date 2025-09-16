Подробно търсене

Тайван издаде актуализирано ръководство за гражданска отбрана

Пламен Йотински
Тайван издаде актуализирано ръководство за гражданска отбрана
Тайван издаде актуализирано ръководство за гражданска отбрана
Войници от тайванската армия по време на учение в южната част на островната държава. Снимка: AP/Johnson Lai
Тайпе,  
16.09.2025 09:27
 (БТА)

Министерството на отбраната на Тайван издаде актуализирано ръководство за гражданска отбрана, в което се подчертава, че всякакви твърдения за капитулация на правителството или национално поражение в случай на военна инвазия са фалшиви, съобщи ДПА.

Публикувано за първи път през 2022 г. на фона на опасения от потенциална китайска инвазия и след нападението на Русия над Украйна, ръководството вече включва указания за цивилни лица как да се справят при среща с врага и как да разговарят с деца за кризи и военна агресия.

Шен Вей-чи, ръководител на Агенцията за всеобща мобилизация за отбрана към министерството, заяви на пресконференция, че разграничаването между приятелски и вражески войски може да бъде изключително трудно за обикновените хора по време на инвазия.

"За безопасност, ние силно препоръчваме на цивилните лица да се държат настрана от всякакви военни действия", каза Шен.

"Поради разстоянието, околната среда и други фактори, цивилните лица може да имат затруднения да идентифицират приятелските сили, а вражеските сили може дори да се маскират като наши войски", се отбелязва в наръчника.

Новото издание, озаглавено "В случай на криза: Национален наръчник за обществена безопасност на Тайван", предупреждава, че вражеските сили могат да използват фалшива информация, фалшиви видеоклипове или манипулирани изявления, за да разделят обществеността и да подкопаят националната отбрана.

"В случай на военна инвазия в Тайван, всяко твърдение, че правителството се е предало или че нацията е победена, е невярно", подчертава наръчникът.

Той също така напомня на обществеността да подготви аварийни комплекти и хората да се научат да оказват на себе си или на други помощ при наранявания.

"Това издание насърчава устойчивостта на обществото, като подчертава, че подготовката води до по-голяма безопасност", каза Шен.

Наръчникът, разделен на три части, се позовава на демокрации като Франция и Норвегия, като използва илюстрации, за да повиши готовността на обществото.

Демократичен Тайван, дом на 23,4 милиона души, поддържа самоуправление от 1949 г. Китай разглежда острова като част от своята територия и многократно е заплашвал да го анексира, припомня ДПА.

/ПЙ/

Свързани новини

13.09.2025 04:50

Високопоставен политик от Тайван предупреди, че ще последва „ефект на доминото“, ако Китай превземе острова

Китай се готви за война, за да си върне Тайван, заяви водещ политик от самоуправляващия се остров, който е на посещение във Вашингтон, предупреждавайки, че ако Тайван падне, това ще предизвика регионален „ефект на доминото“, който ще застраши
05.09.2025 01:05

Американски и тайвански служители на отбраната са се срещнали в Аляска миналата седмица, съобщи официален представител на САЩ

Американски и тайвански служители на отбраната проведоха разговори в Аляска миналата седмица, съобщи вчера официален американски представител, цитиран от Ройтерс.
03.09.2025 11:50

Китай демонстрира военната си мощ на парад по случай 80-годишнината от края на Втората световна война

Китай проведе мащабен военен парад в центъра на Пекин, с който отбеляза 80-годишнината от победата си във Втората световна война, като потвърди ангажимента си към мирно развитие в един свят, който все още е изпълнен с нестабилност и несигурност, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:19 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация