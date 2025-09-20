Афганистан отхвърли призива на Тръмп за връщане на американски военни във военната база Баграм

В петък представител на външното министерство заяви в социалните мрежи, че Кабул е готов за диалог, но подчерта, че на САЩ няма да бъде позволено да възстановят военното си присъствие в централноазиатската страна, съобщи телевизия "Ал Джазира".

Съединените щати се опитват да си върнат военната база Баграм в Афганистан, заяви президентът Доналд Тръмп в четвъртък по време на съвместна пресконференция с британския премиер Кир Стармър, предаде Ройтерс.

Летището, построено от Съветския съюз, беше основната база на американските сили в Афганистан след атаките от 11 септември 2001 г. до тяхното изтегляне през 2021 г., което доведе до идването на власт на талибаните.

"Опитваме се да си я върнем", заяви Тръмп, визирайки военновъздушната база Баграм, като посочи като неин плюс стратегическото й местоположение в близост до Китай. "Искаме тази база обратно."

"Ние я дадохме на [талибаните] без нищо в замяна", оплака се той, добавяйки, че Баграм е "точно на един час път от мястото, където Китай произвежда ядрените си ракети".

Не е ясно точно за какво говори той: разследване на Би Би Си през юли посочи, че на около 2000 км разстояние, в северозападен Китай, има полигон за ядрени опити.

Тръмп също многократно е заявявал, че Китай оттогава е установил присъствие в базата, която се намира северно от столицата Кабул. Талибаните отрекоха твърдението.

Разследване на Би Би Си, при което са проучени 30 сателитни изображения от края на 2020 г. до 2025 г., е установило много малка активност в базата, откакто талибаните се завърнаха, и никакви доказателства в подкрепа на присъствието на Китай в базата, посочва британската медия.

Говорител на китайското външно министерство заяви в петък, че "Китай уважава териториалната цялост и суверенитет на Афганистан", добавяйки, че "бъдещето на Афганистан трябва да бъде в ръцете на афганистанския народ".

"Афганистан и Съединените щати трябва да си сътрудничат... без Съединените щати да поддържат военно присъствие в която и да е част от Афганистан", написа в социалните мрежи Закир Джалал, представител на външното министерство в Кабул, предаде "Ал Джазира".

Кабул е готов да поддържа политически и икономически връзки с Вашингтон, основани на "взаимно уважение и общи интереси", добави той.

Последните коментари дойдоха, след като Тръмп потвърди за първи път, че администрацията му води преговори с представители на талибаните, посочва "Ал Джазира".

През уикенда Адам Болер, специалният пратеник по въпросите на заложниците, и Залмай Халилзад, бивш пратеник на САЩ за Афганистан, се срещнаха с външния министър Амир Хан Мутаки в Кабул. Според информациите, разговорите са се фокусирали върху американските граждани, задържани в Афганистан.