Американски конгресмени провеждат необичайни разговори с китайския министър на националната отбрана

Делегация от американски конгресмени се срещна днес с китайския министър на националната отбрана Дун Цзюн при първото посещение на представители на Камарата на представителите в Пекин от шест години насам, като разговорите бяха насочени към засилване на двустранния обмен, включително комуникацията между военните, предаде Ройтерс.

Двупартийната делегация беше водена от американския конгресмен демократ Адам Смит, сегашният председател на Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите, който осъществява надзор над военното ведомоство на САЩ.

"Ние сме първата делегация на Камарата на представителите на САЩ от 2019 г. насам и сме убедени, че посещенията трябва да бъдат по-чести, а разговорите - по-оживени", каза Смит на Цзюн.

"Искаме да отворим каналите за комуникация. И по-специално по военни въпроси", добави Смит според съобщение на американското посолство в Пекин.

Цзюн на свой ред отбеляза, че посещението бележи "добра" фаза в усилията за укрепване на комуникациите между Китай и САЩ, се казва още в съобщението.

Министърът на националната отбрана на Китай Дун Цзюн призова конгресмените да "елиминират препятстващите и ограничаващите фактори и да приемат конструктивни и прагматични мерки", за да помогнат за подобряване на военните отношения и двустранните връзки, предаде агенция Синхуа.

Китайската армия е готова да изгради стабилни и положителни военни връзки, основани на уважение и мирно съжителство, като едновременно с това защитава националния суверенитет, сигурността и интересите на развитието, каза още Цзюн, цитиран от Синхуа.