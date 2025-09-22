Директорът на иранската ядрена програма пристигна в Москва

Директорът на Иранската организация за ядрена енергетика Мохамад Еслами пристигна в столицата на Русия - Москва, за преговори, предаде Ройтерс, позовавайки се на руски медии.

В петък 15-членният Съвет за сигурност на ООН реши да не отменя за постоянно санкциите срещу Иран, след като миналия месец Великобритания, Франция и Германия стартираха 30-дневна процедура за повторното им налагане, обвинявайки Техеран, че не спазва споразумението от 2015 г. със световните сили, целящо да го възпре от разработването на ядрено оръжие.

Иран отхвърля тезата за подобно намерение, а Русия заяви, че подкрепя правото на Иран на мирна ядрена енергия.

Еслами е и вицепрезидент на Ислямската република. Руските медии не съобщават с кого ще се срещне той в Москва.