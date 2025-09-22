Подробно търсене

Директорът на иранската ядрена програма пристигна в Москва

Виктор Турмаков
Директорът на Иранската организация за атомна енергетика Мохамад Еслами. Снимка: АП/Vahid Salemi
Москва,  
22.09.2025 11:40
 (БТА)
Директорът на Иранската организация за ядрена енергетика Мохамад Еслами пристигна в столицата на Русия - Москва, за преговори, предаде Ройтерс, позовавайки се на руски медии.

В петък 15-членният Съвет за сигурност на ООН реши да не отменя за постоянно санкциите срещу Иран, след като миналия месец Великобритания, Франция и Германия стартираха 30-дневна процедура за повторното им налагане, обвинявайки Техеран, че не спазва споразумението от 2015 г. със световните сили, целящо да го възпре от разработването на ядрено оръжие.

Иран отхвърля тезата за подобно намерение, а Русия заяви, че подкрепя правото на Иран на мирна ядрена енергия.

Еслами е и вицепрезидент на Ислямската република. Руските медии не съобщават с кого ще се срещне той в Москва.

Свързани новини

17.09.2025 11:54

ИРНА: Директорът на иранската ядрена програма съобщи за важни постижения при посещението му във Виена наскоро

Директорът на Иранската организация за атомна енергетика Мохамед Еслами съобщи, че при посещението му във Виена наскоро са отбелязани важни постижения, определяйки това като положителна стъпка за държавата на фона на засилената политическа и медийна кампания срещу мирната ядрена програма на Ислямската република, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.
24.06.2025 11:52

Иран планира да възстанови ядрената си индустрия, заяви ръководителят на Иранската агенция за атомна енергия

Иран оценява щетите, причинени на ядрената му индустрия и се вземат мерки за възстановяването ѝ, заяви ръководителят на Иранската агенция за атомна енергия Мохамад Еслами, цитиран от Ройтерс. "Планът е да се избегне прекъсване на процеса на

Към 12:03 на 22.09.2025 Новините от днес

