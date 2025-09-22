Подробно търсене

Десетки ирански депутати призоваха страната да създаде атомна бомба

Виктор Турмаков
Десетки ирански депутати призоваха страната да създаде атомна бомба
Десетки ирански депутати призоваха страната да създаде атомна бомба
Изображение: БТА
Техеран,  
22.09.2025 16:12
 (БТА)
Етикети

Десетки ирански депутати призоваха страната да придобие ядрено оръжие предвид засилващото се военно напрежение с Израел, предаде ДПА.

В писмо до Върховния съвет за национална сигурност 71 от общо 290 депутати в парламента поискаха преразглеждане на отбранителната доктрина на страната, посочвайки промени в ситуацията в региона, съобщиха днес ирански медии.

Иран от дълги години подчертава, че не се стреми към придобиването на ядрено оръжие. Страната често посочва религиозното постановление -  фетва - на върховния лидер Али Хаменей, с което се забранява разработването и използването на оръжие за масово поразяване.

В писмото си депутатите посочват, че светът се е променил, заявявайки, че Израел "е на ръба на умопомрачението" и нанася удари "без да се интересува от международните задължения".

Те заявиха, че притежанието на ядрено оръжие за възпиране няма да наруши постановлението на Хаменей, който е най-високопоставеният политически и религиозен авторитет в Иран.

Напрежението се покачи през юни, когато Израел започна 12-дневна война срещу Ислямската република, към която се присъединиха и САЩ, като бяха поразени ключови ирански ядрени съоръжения. Конфронтацията също така засили дипломатическите спорове между Техеран и западните страни, които обвиняват Иран, че се стреми към придобиването на ядрени оръжия - обвинение, което Техеран отрича.

/ПЙ/

Свързани новини

22.09.2025 11:40

Директорът на иранската ядрена програма пристигна в Москва

Директорът на Иранската организация за ядрена енергетика Мохамад Еслами пристигна в Москва за преговори, предаде Ройтерс, позовавайки се на руски медии. По-рано 15-членният Съвет за сигурност на ООН реши да не вдига за постоянно санкциите срещу
20.09.2025 17:20

Иранският президент заяви, че страната му може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му ще превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите, след като Съветът за сигурност на ООН реши да не отменя за постоянно ограниченията срещу Ислямската република, предаде Ройтерс.
16.09.2025 10:57

Иран и още пет страни представиха пред МААЕ проект за резолюция за забрана на атаките срещу ядрени обекти

Иран, заедно с Китай, Русия, Венецуела, Никарагуа и Беларус, представиха на 69-ата сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) проект на резолюция за забрана на нападенията срещу ядрени обекти, предаде ТАСС, като се позова на иранското външно министерство.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:39 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация