Генералният директор на МААЕ каза, че инспектори на агенцията пътуват за Иран в случай, че бъде постигнато споразумение за ядрената програма

Валерия Динкова
Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси. Снимка: AP Photo/Khaled Elfiqi
Ню Йорк,  
23.09.2025 21:55
 (БТА)

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви днес, че екип инспектори на агенцията е на път за Иран в случай, че Техеран и европейските сили постигнат споразумение тази седмица за предотвратяване на връщането на санкциите, предаде Ройтерс.

В изявление за Ройтерс от кулоарите на Общото събрание на ООН Гроси каза, че се водят "интензивни преговори" за намиране на решение между него, Иран, европейските сили и САЩ.

"Имаме само няколко часа, дни, за да видим дали нещо може да бъде постигнато и това е усилието, с което всички сме се ангажирали", добави генералният директор на МААЕ.

23.09.2025 21:32

Последни опити за преговори по иранската ядрена програма са планирани в кулоарите на Общото събрание на ООН, каза германският външен министър

Планирано е провеждането на преговори между Германия, Франция, Великобритания и Иран в кулоарите на Общото събрание на ООН за предотвратяване на връщането на санкциите заради ядрената програма на Техеран, съобщи днес германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.
22.09.2025 16:29

Иран и Русия ще подпишат документи за изграждане на нови ядрени реактори в Иран

Русия и Иран ще подпишат тази седмица споразумения за изграждането на нови ядрени блокове в Иран, съобщи руската агенция РИА Новости, цитирайки думите на директора на Иранската организация за ядрена енергетика, предаде Ройтерс.
22.09.2025 16:12

Десетки ирански депутати призоваха страната да създаде атомна бомба

Десетки ирански депутати призоваха страната да придобие ядрено оръжие предвид засилващото се военно напрежение с Израел, предаде ДПА. В писмо до Върховния съвет за национална сигурност 71 от общо 290 депутати в парламента поискаха преразглеждане на

