Генералният директор на МААЕ каза, че инспектори на агенцията пътуват за Иран в случай, че бъде постигнато споразумение за ядрената програма

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви днес, че екип инспектори на агенцията е на път за Иран в случай, че Техеран и европейските сили постигнат споразумение тази седмица за предотвратяване на връщането на санкциите, предаде Ройтерс.

В изявление за Ройтерс от кулоарите на Общото събрание на ООН Гроси каза, че се водят "интензивни преговори" за намиране на решение между него, Иран, европейските сили и САЩ.

"Имаме само няколко часа, дни, за да видим дали нещо може да бъде постигнато и това е усилието, с което всички сме се ангажирали", добави генералният директор на МААЕ.