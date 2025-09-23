Последни опити за преговори по иранската ядрена програма са планирани в кулоарите на Общото събрание на ООН, каза германският външен министър

Планирано е провеждането на преговори между Германия, Франция, Великобритания и Иран в кулоарите на Общото събрание на ООН за предотвратяване на връщането на санкциите заради ядрената програма на Техеран, съобщи днес германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.

Планът е да се проучат "последните варианти," каза Вадефул пред журналисти, като добави, че има малка надежда преговорите с иранския външен министър Абас Арагчи да разрешат ситуацията.

"Трябва да бъде ясно на всеки, че след всички тактики на Иран за отлагане, възможностите и шансовете за постигане на дипломатическо споразумение преди санкциите да бъдат възобновени са изключително малки", подчерта той, напомняйки за дългогодишните опити да се попречи на Техеран да обогатява уран и страховете, че Иран се опитва да се сдобие с ядрено оръжие.

Германия, Франция и Великобритания, известни като Европейската тройка (Групата Е3), задействаха миналия месец механизма за връщане на санкциите, обвинявайки Иран в сериозни нарушения на споразумението от 2015 г. и обогатяване на уран много над нивата, необходими за мирни цели.

"Иран не зачита задълженията си съгласно Виенското споразумение от 2015 г. от години", каза Вадефул. "Ние си направихме необходимите заключения и задействахме така наречения механизъм за бързо връщане на санкциите, който ще възобнови международните санкции срещу Иран в края на тази седмица", добави той.

Едно нещо е ясно - никога не трябва да бъде позволено на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие, подчерта германският външен министър.

Дори ако санкциите бъдат възобновени, това не означава край на дипломацията. Групата Е3 остава отворена за преговори дори и след връщането на санкциите, отбеляза той.

"Иран трябва да разбере, че ние очакваме конкретни, контролируеми и надеждни мерки, които ще докажат постоянния му отказ от ядрени оръжия", заключи Вадефул.