ИРНА: Директорът на иранската ядрена програма съобщи за важни постижения при посещението му във Виена наскоро

Виктор Турмаков
Директорът на Иранската организация за атомна енергетика Мохамед Еслами. Снимка: AP Photo/Vahid Salemi
Виена,  
17.09.2025 11:54
 (БТА)
Директорът на Иранската организация за атомна енергетика Мохамед Еслами съобщи, че при посещението му във Виена наскоро са отбелязани важни постижения, определяйки това като положителна стъпка за държавата на фона на засилената политическа и медийна кампания срещу мирната ядрена програма на Ислямската република, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Говорейки в края на посещението си и на участието на 69-та обща конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Еслами заяви, че присъствието на Иран на събитието е било важно за обясняване на реалностите на място и парирането на едностранчивата риторика.

Еслами заяви, че мисията е била успешна и похвали иранския посланик в Австрия и представителството на страната в международните организации във Виена за тяхната роля.

Той подчерта, че американски и израелски кръгове са упражнили политически, медиен и психологически натиск върху Иран, което е принудило Техеран активно да представи своята перспектива и да подчертае щетите, нанесени върху международното право и самата МААЕ.

„С присъствието ни и представянето на фактите теренът не беше празен, а едностранчивият наратив, с който се опитаха да представят Иран като безнадзорен и отклоняващ се от ядрените си ангажименти, не остана без отговор“, заяви той.

Еслами коментира също споразумението между Иран и МААЕ наскоро, отбелязвайки, че европейските страни от дълго време поставят подобно сътрудничество като предварително условие, но тяхната позиция е станала по-агресивна след подписването на документа между иранския външен министър Абас Арагчи и генералния директор на МААЕ Рафаело Гроси.

Еслами настойчиво подчерта нуждата от нови начини за опазване на системата за справяне със ситуации, при които ядрени обекти стават обект на военни удари.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)

/ДИ/

Към 12:23 на 17.09.2025 Новините от днес

