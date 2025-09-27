Съветът за сигурност на ООН отхвърли резолюция за шестмесечно отлагане на санкциите срещу Иран

Съветът за сигурност на ООН отхвърли предложението на Русия и Китай за шестмесечно отлагане на повторното налагане на международни санкции срещу Иран заради ядрената програма на Техеран, предадоха световните агенции.

Едва четири държави от 15-членния Съвет за сигурност на ООН подкрепиха проекторезолюцията на Русия и Китай, което проправя пътя за повторно налагане на санкциите, съобщи Ройтерс.

Девет страни от Съвета за сигурност на ООН гласуваха „против“, а две се въздържаха.

Очаква се всички санкции на ООН срещу Иран да бъдат въведени отново в полунощ гринуичко време в събота (03:00 часа българско време), след като Франция, Великобритания и Германия, известни като E3, започнаха 30-дневен процес, по повторно налагане на редица санкции срещу страната, отменени преди десет години. Държавите от Е3 обвиняват Техеран в нарушаване на споразумението от 2015 г., целящо да попречи на Техеран да разработи ядрено оръжие, обвинения, отхвърляни от иранските власти.

Великобритания, Франция и Германия предложиха на Иран отсрочка до шест месеца, ако изпълни определени условия. Трите западни страни искат Ислямската република да възстанови достъпа на експерти от ООН до ядрените си обекти, да реши проблемите, свързани с опасенията, че обогатява уран за военни цели, и да започне преговори със САЩ.

Иран „никога няма да се поддаде на натиск“ относно ядрената си програма, заяви иранският министър на външните работи Абас Арагчи, след като стана известно, че Съветът за сигурност на ООН е отхвърлил резолюцията.

„Иран никога няма да се поддаде на натиск. Ние отговаряме само с уважение. Изборът е ясен: ескалация или дипломация“, каза Арагчи, цитиран от Франс прес.

По думите му представители на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в момента са в Иран, за да инспектират ядрените обекти.