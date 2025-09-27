Подробно търсене

Иран e позволил на МААЕ частични инспекции на ядрени обекти дни преди възстановяването на санкциите на ООН

Атанаси Петров
Иран e позволил на МААЕ частични инспекции на ядрени обекти дни преди възстановяването на санкциите на ООН
Иран e позволил на МААЕ частични инспекции на ядрени обекти дни преди възстановяването на санкциите на ООН
Снимка: АП/Michael Gruber
Техеран,  
27.09.2025 14:52
 (БТА)

Иран е позволил на инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да се върнат в страната броени дни преди повторното влизане в сила на санкциите на ООН срещу Техеран, съобщи агенцията пред ДПА.

По данни на дипломатически източници това не означава възобновяване на пълен мониторинг върху иранската ядрена програма – искане, което западните държави поставят, за да гарантират, че Иран не разработва ядрено оръжие. МААЕ все още няма достъп до съоръженията, повредени при атаките на САЩ и Израел през юни.

Франция, Германия и Великобритания вече задействаха механизма за възстановяване на санкциите на ООН, обвинявайки Иран, че нарушава ядреното споразумение от 2015 г. Основното им безпокойство е обогатяването на уран до нива, близки до необходимите за военни цели. Техеран отхвърля тези обвинения.

Санкциите трябва да влязат в сила утре сутрин. Иран предупреди, че в отговор ще се оттегли от споразумението си с МААЕ за инспекциите.

/ДИ/

Свързани новини

27.09.2025 10:34

Иран извика за консултации посланиците си от страните от Европейската тройка часове преди възобновяването на санкциите на ООН

Санкциите на ООН срещу Иран официално ще бъдат възобновени тази вечер, след като се провалиха преговорите с европейските страни, които поискаха гаранции за ядрената програма на Иран, а Техеран обяви решението за незаконно и извика посланиците си от три европейски държави, предаде Франс прес.
27.09.2025 00:21

Съветът за сигурност на ООН отхвърли резолюция за шестмесечно отлагане на санкциите срещу Иран

Съветът за сигурност на ООН отхвърли предложението на Русия и Китай за шестмесечно отлагане на повторното налагане на международни санкции срещу Иран заради ядрената програма на Техеран, предадоха световните агенции. Едва четири държави от
26.09.2025 20:46

МААЕ не регистрира обогатяване на уран от Иран до по-високи равнища, заяви Гроси

Международната агенция за атомна енергия не е регистрирала признаци, че Иран повишава уран до по-високи равнища, заяви генералният директор на ядрения регулатор на ООН Рафаел Гроси по време на конференция за атомната енергия в Москва, предаде ТАСС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:18 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация