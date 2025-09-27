Иран e позволил на МААЕ частични инспекции на ядрени обекти дни преди възстановяването на санкциите на ООН

Иран е позволил на инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да се върнат в страната броени дни преди повторното влизане в сила на санкциите на ООН срещу Техеран, съобщи агенцията пред ДПА.

По данни на дипломатически източници това не означава възобновяване на пълен мониторинг върху иранската ядрена програма – искане, което западните държави поставят, за да гарантират, че Иран не разработва ядрено оръжие. МААЕ все още няма достъп до съоръженията, повредени при атаките на САЩ и Израел през юни.

Франция, Германия и Великобритания вече задействаха механизма за възстановяване на санкциите на ООН, обвинявайки Иран, че нарушава ядреното споразумение от 2015 г. Основното им безпокойство е обогатяването на уран до нива, близки до необходимите за военни цели. Техеран отхвърля тези обвинения.

Санкциите трябва да влязат в сила утре сутрин. Иран предупреди, че в отговор ще се оттегли от споразумението си с МААЕ за инспекциите.