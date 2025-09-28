site.btaОБНОВЕНА Израел приветства връщането на санкциите на ООН срещу Иран
Израел, който бомбардира иранските ядрени обекти по време на кратка война през юни, счита повторното налагане на санкции от ООН срещу Техеран за "значително развитие", съобщи външното министерство в публикация в "Екс", предаде Ройтерс.
"Това е важно развитие в отговор на постоянните ирански нарушения, особено що се отнася до военната ядрена програма", пише в съобщението. "Целта е ясна - да бъде попречено на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Светът трябва да използва всички инструменти, за да постигне тази цел".
Великобритания, Франция и Германия инициираха връщането на санкциите срещу Иран в Съвета за сигурност на ООН поради обвинения, че страната е нарушила споразумението от 2015 г., чиято цел беше да я спре да разработва ядрена бомба.
/ВД/
