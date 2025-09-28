Подробно търсене

ОБНОВЕНА Израел приветства връщането на санкциите на ООН срещу Иран

Валерия Динкова, Пламен Йотински
Израелският външен министър Гидеон Саар. Снимка: Zoltan Kocsis/MTI via AP
Йерусалим,  
28.09.2025 13:41 | ОБНОВЕНА 28.09.2025 13:55
 (БТА)

Израел, който бомбардира иранските ядрени обекти по време на кратка война през юни, счита повторното налагане на санкции от ООН срещу Техеран за "значително развитие", съобщи външното министерство в публикация в "Екс", предаде Ройтерс.

"Това е важно развитие в отговор на постоянните ирански нарушения, особено що се отнася до военната ядрена програма", пише в съобщението. "Целта е ясна - да бъде попречено на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Светът трябва да използва всички инструменти, за да постигне тази цел". 

Великобритания, Франция и Германия инициираха връщането на санкциите срещу Иран в Съвета за сигурност на ООН поради обвинения, че страната е нарушила споразумението от 2015 г., чиято цел беше да я спре да разработва ядрена бомба.

