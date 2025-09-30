България приветства плана на американския президент Тръмп за прекратяване на военните действия в Газа, заявиха от МВнР

България приветства конкретния план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия в Газа и отчита бързата и положителна реакция на Израел, заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа Екс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи план от 20 точки за прекратяване на войната в ивицата Газа, водена между Израел и „Хамас“, и за бъдещето на тази палестинска територия.

Тази реална възможност трябва да бъде използвана и призоваваме регионалните партньори да окажат натиск върху Хамас да го направи без забавяне. Призоваваме за незабавно прекратяване на огъня, безусловно освобождаване на заложниците и трайно прекратяване на войната. Необходим е незабавен, безпрепятствен, безопасен и траен хуманитарен достъп до Газа. Управление на Газа, свободно от насилие и тероризъм, е възможно, заявиха от МВнР.

Пътят, по който наистина може да се постигне справедлив и траен мир в Близкия изток, е наша обща цел, заедно със САЩ, нашите европейски партньори и страните от Близкия изток, посочиха от външното ни министерство.