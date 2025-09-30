Тръмп заяви, че ще се срещне с високопоставени американски военни и че ще уволни всеки един от тях, ако не му хареса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще се срещне с високопоставени американски военни лидери и че ще уволни всеки един от тях, ако не му хареса, предаде Ройтерс.

"Ще се срещна с генерали, адмирали и лидери, и ако някой не ми хареса, ще го уволня още там", заяви Тръмп пред журналисти, излизайки от Белия дом. По-късно днес американският президент ще посети военната база в Куонтико, щата Вирджиния, където се очаква да произнесе реч.

Досега никой служител на американската администрация не е разяснил целта на срещата, която ще се състои на фона на политическото възстановяване на контрола над американските въоръжени сили, състоящо се в разполагането на Националната гвардия в редица американски градове и чистката на висши офицери.

Срещата е организирана по инициатива на министъра на отбраната Пийт Хегсет, който ще произнесе реч. Инициативата се хареса на Тръмп, който заяви че е "просто страхотна" и че ще очаква "министърът на отбраната да се сближи с генерали и адмирали от цял свят".

Излизайки от Белия дом, Тръмп заяви също така, че администрацията му обмисля да атакува наркокартелите във Венецуела, "пристигащи по суша", след като през последните седмици американските военни удариха няколко кораба, за които Вашингтон твърди, че са пренасяли наркотици от южноамериканската страна.

"Сега ще се заемем с картелите", заяви той. "Ще се заемем много сериозно с картелите, пристигащи по суша", добави той.

Тръмп коментира и предложението за сключване на мирно споразумение в ивицата Газа. Американският президент заяви, че бойците на палестинската въоръжена групировка "Хамас" имат около три или четири дни, за да вземат решение.

Тръмп заяви, че израелските и арабските лидери са приели плана и "чакаме само "Хамас". "Хамас или ще го направи, или не, и ако не го направи, това ще бъде много тъжен край", добави той.

Вчера Белият дом представи мирен план за ивицата Газа, който предлага прекратяване на конфликта между Израел и "Хамас", както и връщането на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от страна на Израел, отбелязва Ройтерс.

Ако и двете страни се съгласят с предложението, "войната ще приключи незабавно", се казва в плана. Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат освободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана.