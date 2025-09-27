Подробно търсене

Най-малко 32 души са убити при израелски удари в град Газа, докато Нетаняху игнорира исканията за прекратяване на огъня

Атанаси Петров
Най-малко 32 души са убити при израелски удари в град Газа, докато Нетаняху игнорира исканията за прекратяване на огъня
Най-малко 32 души са убити при израелски удари в град Газа, докато Нетаняху игнорира исканията за прекратяване на огъня
Дим, издигащ се след израелски въздушен удар в град Газа, 26 септември 2025 г. Снимка: АП/Abdel Kareem Hana
Газа,  
27.09.2025 12:33
 (БТА)
Етикети

Най-малко 32 души бяха убити при израелски удари в град Газа през изминалата нощ, съобщиха здравните власти в анклава. Международният натиск за прекратяване на огъня нараства, но израелският премиер Бенямин Нетаняху остава непоколебим в решението си да продължи войната, предаде Асошиейтед прес.

Часове преди атаките Нетаняху заяви пред Общото събрание на ООН, че Израел "трябва да довърши започнатото" срещу движението "Хамас". Част от дипломатите напуснаха залата в знак на протест. Междувременно все повече държави се присъединяват към инициативата за признаване на палестинската държавност и лобират пред американския президент Доналд Тръмп да окаже натиск върху Израел за спиране на огъня.

Вчера Тръмп каза пред репортери, че САЩ са близо до споразумение, което може да "върне заложниците" и "да сложи край на войната". Той и Нетаняху имат насрочена среща в понеделник. В социалните мрежи американският президент добави, че с държавите в региона се водят "интензивни и продуктивни дискусии" за конфликта в Газа.

Въпреки дипломатическите усилия Израел разшири наземната си операция в град Газа. Според експерти хуманитарната ситуация е критична – над 300 000 души са избягали, но до 700 000 остават в града, мнозина без възможност да се изселят. Болници и клиники са на ръба на колапс заради липса на лекарства, храна и гориво. Две болници вече са затворени след нанесени щети, а други функционират частично.

"Лекари без граници" обяви, че преустановява дейността си в града, тъй като израелските танкове са на по-малко от километър от нейните обекти, което е създало "неприемливо ниво на риск" за персонала.

Ситуацията с прехраната в северната част на Газа също се влошава. От 12 септември Израел блокира доставките на хуманитарна помощ и все по-често отхвърля исканията на ООН за прехвърляне на провизии от южната към северната част на анклава.

/ВД/

Свързани новини

27.09.2025 08:10

Външният министър на ОАЕ призова за прекратяване на войната в Газа на среща с Нетаняху в Ню Йорк

Министърът на външните работи на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед подчерта спешната необходимост от прекратяването на войната в ивицата Газа по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната агенция на ОАЕ (WAM).
27.09.2025 06:40

Преговорите с държавите от Близкия изток за прекратяване на конфликта в Газа са интензивни и ще продължат, заяви Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се водят интензивни преговори с държавите от Близкия изток за намиране на решение на конфликта в Газа, а Израел и палестинската групировка "Хамас" са запознати с дискусиите. Според Тръмп преговорите ще
27.09.2025 04:36

Хуманитарната организация "Лекари без граници" спира основни медицински дейности в град Газа заради "ескалиращите атаки" на Израел

Израелска офанзива в град Газа принуди "Лекари без граници" да преустанови основните си медицински дейности в района поради бързо влошаващата се ситуация със сигурността, съобщи снощи на официалната си страница международната хуманитарна
26.09.2025 19:51

"Хамас" заяви, че бойкотът на речта на Нетаняху пред Общото събрание на ООН е знак за изолацията на Израел

Палестинското ислямистко движение "Хамас" заяви, че масовото напускане на делегации в момента, когато израелският премиер Бенямин Нетаняху излезе на трибуната, за да говори пред Общото събрание на ООН по-рано днес е знак за "изолацията на Израел" заради войната в ивицата Газа, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:14 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация