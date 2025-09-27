Най-малко 32 души са убити при израелски удари в град Газа, докато Нетаняху игнорира исканията за прекратяване на огъня

Най-малко 32 души бяха убити при израелски удари в град Газа през изминалата нощ, съобщиха здравните власти в анклава. Международният натиск за прекратяване на огъня нараства, но израелският премиер Бенямин Нетаняху остава непоколебим в решението си да продължи войната, предаде Асошиейтед прес.

Часове преди атаките Нетаняху заяви пред Общото събрание на ООН, че Израел "трябва да довърши започнатото" срещу движението "Хамас". Част от дипломатите напуснаха залата в знак на протест. Междувременно все повече държави се присъединяват към инициативата за признаване на палестинската държавност и лобират пред американския президент Доналд Тръмп да окаже натиск върху Израел за спиране на огъня.

Вчера Тръмп каза пред репортери, че САЩ са близо до споразумение, което може да "върне заложниците" и "да сложи край на войната". Той и Нетаняху имат насрочена среща в понеделник. В социалните мрежи американският президент добави, че с държавите в региона се водят "интензивни и продуктивни дискусии" за конфликта в Газа.

Въпреки дипломатическите усилия Израел разшири наземната си операция в град Газа. Според експерти хуманитарната ситуация е критична – над 300 000 души са избягали, но до 700 000 остават в града, мнозина без възможност да се изселят. Болници и клиники са на ръба на колапс заради липса на лекарства, храна и гориво. Две болници вече са затворени след нанесени щети, а други функционират частично.

"Лекари без граници" обяви, че преустановява дейността си в града, тъй като израелските танкове са на по-малко от километър от нейните обекти, което е създало "неприемливо ниво на риск" за персонала.

Ситуацията с прехраната в северната част на Газа също се влошава. От 12 септември Израел блокира доставките на хуманитарна помощ и все по-често отхвърля исканията на ООН за прехвърляне на провизии от южната към северната част на анклава.