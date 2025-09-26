Подробно търсене

Тръмп заяви, че е близо до споразумение за войната в Газа и заложниците ще бъдат освободени скоро

Валерия Динкова
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
26.09.2025 18:26
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е близо до споразумение за край на войната в ивицата Газа и връщане на заложниците, държани от "Хамас", предаде Ройтерс.

"Изглежда, имаме сделка за Газа. Мисля, че е сделка, която ще върне заложниците у дома; ще бъде сделка, която ще сложи край на войната", каза Тръмп, без да даде повече подробности.

По-рано САЩ представиха мирен план от 21 точки за Близкия изток, който трябва да сложи край на продължаващата вече близо две години война между Израел и "Хамас" на фона на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, които събраха тази седмица международните лидери.

Предложението е било изпратено във вторник до представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан, съобщи специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

Президентъ на САЩ, който остава най-непоколебимия съюзник на Израел на международната сцена, каза днес, че е разговарял вчера с представители на близкоизточните държави, както и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

/НС/

Свързани новини

26.09.2025 17:35

Десетки дипломати напуснаха в знак на протест залата в началото на речта на Нетаняху пред Общото събрание на ООН

Десетки дипломати напуснаха залата, в която се провежда Общото събрание на ООН, когато израелският премиер Бенямин Нетаняху излезе на трибуната, за да произнесе своята реч днес, предаде ДПА. Те излязоха от залата в дълга редица в знак на протест,
26.09.2025 14:27

Проблемите между Израел и Палестина не са непреодолими, заяви саудитският външен министър

Проблемите между Израел и Палестина не са непреодолими и биха могли да се решат чрез преговори, ако има сериозна политическа воля, заяви саудитският външен министър принц Файсал бин Фархан ал Сауд пред в. “Араб нюз” в кулоарите на 80-тата сесия на
26.09.2025 14:05

Ердоган заяви, че е постигнал разбирателство с Тръмп по въпроса за примирие и мир в Газа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че е постигнал разбирателство с президента на САЩ Доналд Тръмп за това как да се постигне прекратяване на огъня и траен мир в Газа, предаде Ройтерс. Това стана ясно след разговори между двамата в Белия

