Цветозар Цаков
Ердоган заяви, че е постигнал разбирателство с Тръмп по въпроса за примирие и мир в Газа
Снимка: Yuki Iwamura, AP / архив
Вашингтон,  
26.09.2025 14:05
 (БТА)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че е постигнал разбирателство с президента на САЩ Доналд Тръмп за това как да се постигне прекратяване на огъня и траен мир в Газа, предаде Ройтерс.

„Нашата среща беше много важна с това, че изразихме воля за прекратяване на кланетата в Газа. Г-н Тръмп изрази по време на срещата необходимостта от прекратяване на сраженията в Газа и постигане на траен мир. Ние обяснихме как може да се постигне прекратяване на огъня в Газа и цяла Палестина. По тази тема беше постигнато разбирателство“, каза Ердоган пред репортери, цитиран в съобщение на кабинета му днес.

Той добави, че решението за две държави е „формулата за траен мир в региона“ и че „настоящата ситуация не може да продължава.“

Ердоган също така заяви, че участието на сирийския президент Ахмед аш Шараа в Общото събрание на ООН е много важно за глобалната легитимност на новото сирийско правителство.

/ПК/

