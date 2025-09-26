Ердоган заяви, че е постигнал разбирателство с Тръмп по въпроса за примирие и мир в Газа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че е постигнал разбирателство с президента на САЩ Доналд Тръмп за това как да се постигне прекратяване на огъня и траен мир в Газа, предаде Ройтерс.

„Нашата среща беше много важна с това, че изразихме воля за прекратяване на кланетата в Газа. Г-н Тръмп изрази по време на срещата необходимостта от прекратяване на сраженията в Газа и постигане на траен мир. Ние обяснихме как може да се постигне прекратяване на огъня в Газа и цяла Палестина. По тази тема беше постигнато разбирателство“, каза Ердоган пред репортери, цитиран в съобщение на кабинета му днес.

Той добави, че решението за две държави е „формулата за траен мир в региона“ и че „настоящата ситуация не може да продължава.“

Ердоган също така заяви, че участието на сирийския президент Ахмед аш Шараа в Общото събрание на ООН е много важно за глобалната легитимност на новото сирийско правителство.