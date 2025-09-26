"Хамас" заяви, че бойкотът на речта на Нетаняху пред Общото събрание на ООН е знак за изолацията на Израел

Палестинското ислямистко движение "Хамас" заяви, че масовото напускане на делегации в момента, когато израелският премиер Бенямин Нетаняху излезе на трибуната, за да говори пред Общото събрание на ООН по-рано днес, е знак за "изолацията на Израел" заради войната в ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Бойкотът на речта на Нетаняху илюстрира изолацията на Израел и последиците от неговата война на изтребление", заяви говорителят на "Хамас" Тахер ан Нуну в изявление от ивицата Газа.

Междувременно днес ООН публикува актуализиран списък с общо 158 компании, повечето от които израелски, свързани с изграждането на еврейски селища, смятани за незаконни съгласно международното право.

От последната актуализация на списъка от върховния комисар на ООН по правата на човека преди две години, са премахнати седем компании, включително френският железопътен производител "Алстом" (Alstom).

Компаниите "Букинг" (Booking.com), "Моторола сълюшънс" (Motorola Solutions) и "Трип Адвайзър" (Trip Advisor) обаче остават в списъка.