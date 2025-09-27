Външният министър на ОАЕ призова за прекратяване на войната в Газа на среща с Нетаняху в Ню Йорк

Министърът на външните работи на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед подчерта спешната необходимост от прекратяването на войната в ивицата Газа по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната агенция на ОАЕ (WAM).

Това беше първата среща на Нетаняху с високопоставен представител на арабска страна след атаката срещу лидери на "Хамас" в Катар на 9 септември, която ОАЕ осъдиха и изразиха протест, като извикаха заместник-посланика на Израел в страната.

ОАЕ – основен производител на петрол и регионален търговски център с дипломатическо влияние в Близкия изток - подписа споразумение за нормализиране на отношенията с Израел с посредничеството на САЩ в рамките на Авраамовите споразумения през 2020 г., които отвориха пътя към по-близко сътрудничество в областта на икономиката и сигурността, включително сътрудничество в областта на отбраната.

С Авраамовите споразумения, постигнати с посредничеството на президента Доналд Тръмп по време на първия му мандат, бяха нормализирани дипломатическите отношения между Израел и ОАЕ, Бахрейн и Мароко.

Шейх Абдула днес потвърди "непоколебимия ангажимент на ОАЕ да подкрепя всички инициативи, насочени към постигането на всеобхватен мир, основан на решението за две държави, по начин, който отговаря на стремежите както на палестинския, така и на израелския народ", съобщи агенция WAM.

По-рано този месец ОАЕ предупредиха Израел, че анексирането на окупирания Западен бряг ще представлява "червена линия" за Абу Даби, която сериозно би подкопала духа на Авраамовите споразумения. Източници съобщиха пред Ройтерс, че Абу Даби може да понижи дипломатическите си отношения с Израел, ако правителството на Нетаняху анексира отчасти или изцяло окупирания Западен бряг.

Миналата неделя няколко големи западни държави, сред които Франция, Великобритания, Австралия и Португалия, признаха палестинската държава – стъпка, породена от разочарование от войната в Газа и имаща за цел да насърчи решение за две държави. Това предизвика яростна критика от Нетаняху, който изключи възможността за създаване на палестинска държава.

Междувременно снощи новозеландският външен министър Уинстън Питърс обяви, че на този етап няма да признае палестинска държава, но остава ангажиран с решението за две държави.

"С бушуващата война "Хамас" на практика управлява Газа и няма яснота за следващите стъпки. Според Нова Зеландия твърде много въпроси остават (неотговорени) за бъдещата палестинска държава, за да бъде разумно да я признаем в този момент", заяви Питърс по време на речта си пред Общото събрание на ООН снощи.