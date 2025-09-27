"Хамас" твърди, че не е получил плана на Тръмп

"Хамас" не е получил плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в Газа, обяви днес палестинската групировка, която управлява анклава, докато израелските сили разширяват атаката си срещу град Газа, предаде Ройтерс.

Коментарите дойдоха, след като израелският вестник "Аарец" цитира източници, според които "Хамас" е дал принципно съгласие да освободи всички израелски заложници, които държи, в замяна на стотици палестински затворници и постепенното изтегляне на израелските войски съгласно плана на Тръмп.

В предложението са включени и краят на управлението на "Хамас" в Газа, както и съгласието на Израел да не анексира територията и да не изгони палестинците, които живеят там, съобщи "Аарец".

"На "Хамас" не е представен никакъв план", заяви пред Ройтерс представител на "Хамас", който пожела да остане анонимен.

В коментарите си пред репортери в петък, в които каза "изглежда, че имаме сделка за Газа", Тръмп не даде подробности за съдържанието му и не посочи график. Израел все още не е дал публичен отговор на коментарите на Тръмп.

В понеделник Тръмп ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който оглавява крайнодясна управляваща коалиция, която се противопоставя на прекратяването на войната в Газа, докато "Хамас" не бъде унищожен, посочи Ройтерс.

Тръмп също така заяви в петък, че преговорите за Газа с държавите от Близкия изток са интензивни и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо.

Неговият специален пратеник Стив Уиткоф посочи, че американският президент е представил предложения на лидерите на няколко държави с мюсюлманско мнозинство тази седмица, които включват план за мир в Близкия изток от 21 точки.

Междувременно в Газа боевете продължават, а израелската армия заяви, че нейни самолети са ударили 120 цели в ивицата през изминалата нощ, докато войските настъпваха все по-навътре в град Газа. Палестинското министерство на здравеопазването заяви, че 74 души са загинали в Газа през последните 24 часа.