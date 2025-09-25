Палестинският президент Махмуд Абас: "Хамас" няма да има роля в управлението на Газа след войната

Палестинският президент, говорейки по видео връзка, след като САЩ му отказаха виза, заяви пред световните лидери, че неговият народ "отхвърля" атаката на "Хамас" срещу Израел през 2023 г. и обеща, че групировката няма да има роля в управлението на Газа след края на войната и трябва да предаде оръжията си, предаде Асошиейтед прес.

Махмуд Абас заяви пред Общото събрание на ООН, че палестинците в Газа "са изправени пред война на геноцид, унищожение, глад и разселване" от страна на Израел. Речта му дойде в момент, в който израелският премиер Бенямин Нетаняху се отправи към Ню Йорк, за да изнесе своя реч утре.

Въпреки че описа с ужасяващи подробности смъртта и разрухата в Газа, Абас заяви, че палестинските власти "отхвърлят" действията на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. и че те не представляват техния народ. Той изложи и своята визия за това как ще изглежда правителството в палестинските територии след края на войната, като заяви, че Палестинската автономия е "готова да поеме пълна отговорност за управлението и сигурността". Той добави, че "Хамас" няма да има роля в управлението" и ще трябва да предаде оръжията си на палестинските власти.

"Няма да има справедливост, ако Палестина не бъде освободена", заяви Абас.

В кратката си, но решителна реч Абас благодари на световните лидери, които са застанали на страната на палестинците по време на войната в Газа, като заяви, че неотдавнашното признаване на палестинската държава от страни като Франция, Великобритания и Канада е дало на неговия народ надежда за мир и край на конфликта. Той призова останалите няколко десетки страни да направят същото.

"Но символичното признаване не е достатъчно, за да се реши настоящият проблем", допълни Абас.

"Дошло е времето международната общност да постъпи справедливо с палестинския народ, за да може той да получи законните си права да се освободи от окупацията и да не остане заложник на капризите на израелската политика, която отрича нашите права и продължава с несправедливостта, потисничеството и агресията си", заяви Абас.

Преди да приключи, той изпрати послание на надежда към палестинския народ, като заяви, че независимо колко дълго ще продължи страданието, "резултатите от него няма да сломят волята ни да живеем и да оцелеем".

Абас подчерта: "Няма да напуснем родината си. Няма да напуснем земите си."