Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел съдържателни преговори със словашкия премиер Роберт Фицо по време на днешното му посещение в западния украински град Ужгород, предаде Ройтерс.

„Важно е, че водим този диалог. Ще го продължим“, заяви Зеленски, цитиран от украински медии.

Той уточни, че е обсъдил с Фицо вчерашните си преговори с Доналд Тръмп, както и доставките на руски петрол. Украинският президент допълни, че с Фицо са обсъдили и посещението на словашкия лидер в Китай по-рано тази седмица, където той се срещна с руския президент Владимир Путин. Зеленски заяви, че страната му е открита да доставя газ и петрол на Словакия, стига той да не идва от Русия.

„Руският газ и петрол нямат бъдеще“, заяви Зеленски, цитиран от словашката новинарска агенция ТАСР във връзка с настоящата позиция на САЩ относно руските енергийни доставки за Европа. Според него Украйна се стреми да осигури енергийна стабилност за Словакия и други партньори.

Той допълни, че е редно Словакия да бъде част от нова система за сигурност. Украинският президент заяви това, коментирайки гаранциите за сигурност за Украйна, които се очаква да бъдат предоставени от „Коалицията на желаещите“ след постигане на мирно споразумение.

Фицо на свой ред изрази надежда Украйна бързо да постигне гаранции за сигурност и справедлив мир в конфликта си с Русия. Той допълни, че отношенията между Украйна и Словакия са силни въпреки различията в мненията, като същевременно заяви, че украинските атаки срещу цели като руските енергийни мрежи вредят на страната му, предаде Ройтерс.

"Като малка държава, Словашката република не може да играе решаваща роля по този въпрос, но ние подкрепяме всички инициативи, насочени към постигане на прекратяване на огъня и водещи до мир“, заяви Фицо на съвместната пресконференция със Зеленски, цитиран от ТАСР. Той добави, че както уважава и слуша Зеленски, така се надява и украинският президент да направи същото в замяна.

По-рано словашката новинарска агенция ТАСР отбеляза, че това е първата двустранна среща на Фицо със Зеленски в Украйна. Очаква се резултатите от срещата да бъдат представени от двамата лидери по-късно на съвместна пресконференция.

Словашката делегация в Ужгород включва вицепремиера и министър на икономиката Дениса Сакова и външния министър Юрай Бланар, докато Зеленски е придружен от украинската министър-председателка Юлия Свириденко.