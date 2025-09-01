Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви, че тази седмица ще проведе двустранни срещи със Си Цзинпин, Владимир Путин и Володимир Зеленски

Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо ще проведе двустранни срещи с китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин по време на честванията в Пекин тази седмица по случай 80-годишнината от края на Втората световна война и победата на Китай във Втората китайско-японска война, предаде Ройтерс, позовавайки се на словашкия премиер. След като се върне в Словакия Фицо ще се срещне в петък с украинския президент Володимир Зеленски, се посочва в изявлението.

Фицо, министър-председател на Словакия - страна членка на Европейския съюз и НАТО, който се противопоставя на западните санкции срещу Русия, има обтегнати отношения със Зеленски и често не е съгласен с позициите на европейските съюзници. През декември той се срещна с Путин в Москва.

Фицо ще бъде и единственият лидер на страна от ЕС, който ще присъства на тържествата в Пекин, където Си ще бъде задно с Путин, както и лидерите на Северна Корея, Иран и Мианма в знак на солидарност срещу Запада.

"Уважавам всяка една жертва на борбата срещу фашизма, затова в миналото съм заставал с уважение пред мемориали в Москва, Нормандия или Вашингтон", заяви словашкият министър-председател в изявление, изпратено по имейл.

"Лично съжалявам и признавам, че не разбирам защо от страните от ЕС само Словакия ще бъде представена в Пекин. Изгражда се нов световен ред, нови правила на многополюсен свят, ново равновесие на силите, което е изключително важно за стабилността в света", подчерта той.

Фицо заяви, че е необходимо да се възползва от възможността да се срещне със световни лидери и че е информирал представителите на ЕС за пътуването си. Той обаче не даде повече подробности за дневния ред на срещите си в Пекин, нито за срещата си със Зеленски.

Словакия реагира остро на Украйна, когато Киев не поднови договора за доставка на руски газ за Словакия след изтичането на стария договор в края на миналата година, което принуди Братислава да използва алтернативни маршрути за доставката на руски газ и да търси други доставчици.

Словакия също така се стреми да поддържа вноса на руски петрол през тръбопровода "Дружба", преминаващ през Украйна, който бе временно преустановен през последните две седмици след украински атаки срещу него на територията на Русия, отбелязва Ройтерс.