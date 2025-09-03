Подробно търсене

Бойчо Попов
Цената на петрола от сорта Брент остава стабилна на ниво от около 69 долара за барел
Петролен танкер в крайбрежието на САЩ. Снимка: AP/Godofredo А. Vasquez, архив
Сингапур,  
03.09.2025 08:29
 (БТА)
Цените на петрола се запазиха стабилни в азиатската търговия в сряда, след като във вчерашната сесия суровината поскъпна заради наложени санкции, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, референтен за Европа, се понижиха с 1 цент до 69,13 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 4 цента до 65,63 долара за барел. В предходната търговия цените се увеличиха с над 1 процент, след като САЩ наложиха санкции на мрежа от корабни компании и плавателни съдове, ръководени от иракско-китайски бизнесмен, заради контрабанда на ирански петрол, представян като иракски.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще наблюдава внимателно дали руският президент Владимир Путин ще предприеме стъпки за организиране на среща с украинския си колега. Той посочи, че обмисля допълнителни мерки, ако диалогът не напредне.

Тръмп отхвърли възможността за намаляване на митата за Индия, след като Вашингтон удвои до 50 на сто налозите върху повечето индийския внос като наказателна мярка за покупка на руски петрол. Мярката не бе приложена спрямо Китай, друг голям вносител, и е част от опита да бъде засилен натискът върху Москва да прекрати военните действия в Украйна.

"Фючърсите на петрола продължават да бъдат подкрепяни от новите санкции, които сигнализират за възможно ограничаване на предлагането в бъдеще", коментира пред Ройтерс Приянка Сачдева, старши анализатор във "Филип Нова" (Phillip Nova). По думите ѝ структурната нестабилност се запазва, като санкциите срещу Иран и геополитическите фактори оформят рисковата премия и задържат цените близо до последните силни позиции.

Пазарът очаква срещата на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците им (ОПЕК+) на 7 септември. Според анализатори засега не се предвиждат промени в добивните квоти. "Геополитическите рискове продължават да оказват влияние върху движението на цените на петрола. Пазарът следи заседанието на ОПЕК и е нащрек за сигнали за увеличаване на производството", заяви Емрил Джамил, старши анализатор в "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group – LSEG).

