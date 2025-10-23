Британският крал Чарлз Трети и кралица Камила присъстваха на екуменическа служба в папска базилика в покрайнините на Рим

Британският крал Чарлз Трети и съпругата му, кралица Камила присъстваха на екуменическа служба в папската базилика „Сан Паоло фуори ле мура“ в покрайнините на Рим, предадоха световните агенции и АНСА.

В базиликата, която е една от четирите папски базилики, в която е отворена свещена врата по повод Юбилея на Римокатолическата църква, британският монарх получи специален дървен престол, на който ще седят само британски монарси. На него е отпечатан гербът на „Негово Величество“, заедно с латинския надпис „Да бъдат едно“, който е цитат от 17-та глава на „Евангелието на Свети Йоан“.

По време на службата монарсите и духовници се помолиха църковните лидери „да проправят пътя към свободата, справедливостта и истината за Земята, която е общ дом на всички и чийто вик всички чуват“.

По-рано днес британският крал, съпругата му и папа Лъв Четиринадесети участваха в съвместна молитва в Сикстинската капела във Ватикана, което се случва за първи път от 500 години насам.

Британската кралска двойка е за втори път във Ватикана. През април тя беше на частна визита, по време на която се срещна с папа Франциск.

После на погребението на папа Франциск британското кралско семейство беше представено от престолонаследника, принц Уилям, а на интронизацията на папа Лъв Четиринадесети от брата на краля, принц Едуард.

През 1961 г. кралица Елизабет Втора беше първият британски монарх, посетил Ватикана от разцеплението в църквата преди 500 години.

За срещата с папата днес кралица Камила днес носеше черен тоалет, с черен воал, прикрепен към внушителна корона с черни листа. Всичко това беше съчетано с перлено колие и перлени обеци. След това за екуменическата служба в "Сан Паоло фуиори ле мура" кралицата избра бял тоалет.

По време на срещата си с папата британските монарси говориха сърдечно с него на английски език, който е роден на предстоятеля на Римокатолическата църква.

По време на срещата им папата и кралят размениха подаръци, отбелязва „Скай Ти Джи 24“. Папата подари на краля макет на мозайка от нормандската катедрала в Чефалу, на остров Сицилия. Кралят от своя страна подари на папата фотография в сребърна рамка, на която той позира заедно с Камила, както и икона на Свети Едуард Изповедник – крал на Англия и един от малкото английски светци от кралското семейство.

Двамата също така си размениха дръвчета за засаждане като символичен ангажимент към опазването на околната среда. Екологичната кауза се взима присърце и от крал Чарлз Трети, и от папа Лъв Четиринадесети.