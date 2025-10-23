Го Ахед Ийгълс нанесе първа загуба на Астън Вила в Лига Европа, Фенербахче взе минимална победа над Щутгарт

Носителят на Купата на Нидерландия Го Ахед Ийгълс поднесе една от големите изненади от началото на груповата фаза на Лига Европа, след като победи с 2:1 като домакин английския Астън Вила.

Бирмингамци, които са считани за един от основните претенденти за трофея, успяха да поведат още в четвъртата минута чрез Еван Гесан и изглеждаше, че ще стигнат до лесна победа срещу дебютанта в европейските клубни турнири.

"Орлите" обаче успяха да изненадат своя съперник в края на първото полувреме, когато Матис Сурай изравни, а в 61-вата минута домакините стигнаха до пълен обрат с гол на Матс Дейл. Астън Вила все пак имаше възможност да си тръгне поне с точка от стадиона в Девентер, но в 79-ата минута Емилиано Буендия пропусна дузпа.

И Го Ахед Ийгълс, и Астън Вила имат по 6 точки в класирането след откриващите три мача.

Точно гол от дузпа пък направи разликата в мача между Фенербахче и Щутгарт. Турският тим спечели с 1:0 с гол от 11-те метра на Керим Актюроглу в 34-тата минута. През втората част и двата отбора получиха по една дузпа, но и в двата случая системата за видеоповторения се намеси, за да ги отмени.

С победата "фенерите" вече има 6 точки, а Щутгарт е с 3.

Начело в класирането пък излязоха Спортинг Брага и Олимпик Лион, които имат по 9 точки. Португалците спечелиха у дома с 2:0 срещу Цървена звезда. Фран Наваро даде преднина на тима от Брага в 22-рата минута, а вторият гол във вратата на сръбския шампион реализира Марио Доржеле в 72-рата минута.

Лион регистрира успех със същия резултат над гостуващия Базел. Корентен Толисо даде преднина на "хлапетата" след едва три минути игра, а Алфонсо Морейра оформи крайния резултата в последните секунди на редовното време.

Шотландският гранд Рейнджърс пък допусна трета поредна загуба в турнира след 0:3 като гост на Бран. За норвежкия отбор головете вкараха Емил Корнвиг, Якоб Сьоренсен и Ноа Холм.

В други срещи Генк и Бетис завършиха 0:0 в Белгия, Болоня взе с 2:1 визитата си на румънския ФКСБ, а Ференцварош надигра с 3:2 Ред Бул Залцбург.