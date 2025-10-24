Подробно търсене

Доменико Тедеско не скри щастието си от успеха над Щутгарт в Лига Европа

Кремена Младенова
Доменико Тедеско не скри щастието си от успеха над Щутгарт в Лига Европа
Доменико Тедеско не скри щастието си от успеха над Щутгарт в Лига Европа
снимка: AP Photo/Khalil Hamra
Истанбул,  
24.10.2025 13:15
 (БТА)

Старши треньорът на Фенербахче Доменико Тедеско заяви след победата с 1:0 над Щутгарт в двубой от третия кръг в основната фаза на Лига Европа, че тимът му е играл срещу силен противник и затова е много доволен от успеха.

"Беше труден мач и сложен противник. Щутгарт показа защо в момента е на трета позиция в Бундеслигата. Те са много силен отбор, който спечели Купата на Германия през миналия сезон. Ето защо сме толкова щастливи да вземем трите точки у дома", каза Тедеско, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

Футболистът на турския гранд Керем Актюркоглу също потвърди важността на двубоя: "Беше важен мач, а Щутгарт се представи много добре в последния етап от сблъсъка. Щастливи сме, че спечелихме, а аз винаги съм щастлив да допринеса за победата, вкарвайки гол. Ако продължаваме да работим заедно с нашите фенове, ни очаква светло бъдеще."

"И двата отбора имаха наистина добри позиции за отбелязване на голове, както в предишния ни мач срещу Базел", коментира наставникът на Щутгарт Себастиан Хьонес.

"Лошото за нас е, че не взехме нищо за себе си от срещата. Моят млад отбор беше много смел тази вечер, но в крайна сметка трябва да вкарваме голове, за да вземем точки", добави Хьонес след снощния мач.

/КМ/

Свързани новини

23.10.2025 22:28

Го Ахед Ийгълс нанесе първа загуба на Астън Вила в Лига Европа, Фенербахче взе минимална победа над Щутгарт

Носителят на Купата на Нидерландия Го Ахед Ийгълс поднесе една от големите изненади от началото на груповата фаза на Лига Европа, след като победи с 2:1 като домакин английския Астън Вила
14.10.2025 14:28

Фенербахче иска да върне Карим Бензема в европейския футбол

Турският гранд Фенербахче вече се готви да зимния трансферен прозорец, като основна цел пред клуба от Истанбул е привличането на нападателя Карим Бензема, пише вестник "Фотомач". Фенербахче започна колебливо новия сезон в турската Супер лига, което

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:26 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация