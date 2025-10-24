Доменико Тедеско не скри щастието си от успеха над Щутгарт в Лига Европа

Старши треньорът на Фенербахче Доменико Тедеско заяви след победата с 1:0 над Щутгарт в двубой от третия кръг в основната фаза на Лига Европа, че тимът му е играл срещу силен противник и затова е много доволен от успеха.

"Беше труден мач и сложен противник. Щутгарт показа защо в момента е на трета позиция в Бундеслигата. Те са много силен отбор, който спечели Купата на Германия през миналия сезон. Ето защо сме толкова щастливи да вземем трите точки у дома", каза Тедеско, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

Футболистът на турския гранд Керем Актюркоглу също потвърди важността на двубоя: "Беше важен мач, а Щутгарт се представи много добре в последния етап от сблъсъка. Щастливи сме, че спечелихме, а аз винаги съм щастлив да допринеса за победата, вкарвайки гол. Ако продължаваме да работим заедно с нашите фенове, ни очаква светло бъдеще."

"И двата отбора имаха наистина добри позиции за отбелязване на голове, както в предишния ни мач срещу Базел", коментира наставникът на Щутгарт Себастиан Хьонес.

"Лошото за нас е, че не взехме нищо за себе си от срещата. Моят млад отбор беше много смел тази вечер, но в крайна сметка трябва да вкарваме голове, за да вземем точки", добави Хьонес след снощния мач.