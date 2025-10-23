Мидтиланд, Спортинг Брага и Олимпик Лион продължават без грешка в Лига Европа след третия кръг

Подробно търсене

Олимпик Лион / снимка: AP Photo/Philippe Magoni
23.10.2025 21:56 | ОБНОВЕНА 24.10.2025 00:05
Мачове от третия кръг в основната фаза на Лига Европа:

Спортинг Брага (Португалия) - Цървена звезда (Сърбия)   2:0
Бран (Норвегия) - Рейнджърс (Шотландия)                 3:0
ФКСБ (Румъния) - Болоня (Италия)                        1:2
Фенербахче (Турция) - Щутгарт (Германия)                1:0
Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) - Астън Вила (Англия)      2:1
Генк (Белгия) - Реал Бетис (Испания)                    0:0
Олимпик Лион (Франция) - Базел (Швейцария)              2:0
Ред Бул Залцбург (Австрия) - Ференцварош (Унгария)      2:3
Рома (Италия) - Виктория Пилзен (Чехия)                 1:2
Селта Виго (Испания) - Ница (Франция)                   2:1
Селтик (Шотландия) - Щурм Грац (Австрия)                2:1
Фейенорд (Нидерландия) - Панатинайкос (Гърция)          3:1
Фрайбург (Германия) - Утрехт (Нидерландия)              2:0
Лил (Франция) - ПАОК (Гърция)                           3:4
Макаби Тел Авив (Израел) - Мидтиланд (Дания)            0:3
Малмьо (Швеция) - Динамо Загреб (Хърватия)              1:1
Нотингам Форест (Англия) - Порто (Португалия)           2:0
Йънг Бойс (Швейцария) - Лудогорец (България)            3:2

В класирането водят Мидтиланд, Спортинг Брага и Олимпик Лион с по 9 точки, пред Динамо Загреб, Виктория Пилзен, Фрайбург и Ференцварош със 7. Лудогрец е на 26-о място с 3 точки.

