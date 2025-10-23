Европейският STOXX 600 затвори на рекордно високо равнище след ръст на енергийния сектор

Паневропейският индекс Stoxx 600 затвори на рекордно високо ниво днес благодарение на поскъпването на акциите на енергийните компании, след като САЩ наложиха нови санкции на Русия, предаде Ройтерс. В допълнение към това инвеститорите анализират финансовите отчети на европейските корпорации в разгара на сезона на отчетите.

Общият европейски индекс Stoxx 600 се повиши с 2,14 пункта или 0,37 на сто до 574,43 пункта.

Акциите на енергийните компании поскъпнаха с 2,7 на сто, отбелязвайки най-силната си сесия от средата на април, след като цените на суровия петрол се повишиха с над 5 на сто следствие на санкциите на САЩ срещу големите руски петролни производители на фона на ескалацията на войната в Украйна.

Германският DAX прибави 56,66 пункта или 0,23 на сто до 24 207,79 пункта.

В Париж CAC 40 напредна с 19,91 пункта или 0,23 на сто до 8225,78 пункта.

Лондонският FTSE 100 добави 63,57 пункта или 0,67 на сто до 9578,57.

"На пръв поглед санкциите на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" представляват сериозна ескалация в насочването към руския енергиен сектор и може да се окажат достатъчно силен шок, за да обърнат глобалния петролен пазар към дефицит догодина", посочва Дейвид Оуксли, икономист към "Кепитъл икономикс" (Capital Economics) по въпросите на климата и борсово търгуваните стоки.

"Въпреки това трайното въздействие върху пазара и цените ще зависи от това колко дълго ще останат санкциите и доколко ефективно ще бъдат прилагани", допълни той.

Междувременно сезонът на тримесечните отчети на европейските компании навлезе в разгара си, като пазарните участници търсеха признаци дали търговската несигурност влияе върху корпоративните печалби.

Акциите на компаниите от луксозния сегмент прибавиха 1,2 на сто към стойността си, като тези на "Керинг" (Kering), собственика на "Гучи" (Gucci), поскъпнаха с 8,7 на сто, след като отчете по-малък от очакванията спад в продажбите.

За разлика от тях книжата на компании от туристическия и развлекателния сектор се понижиха с 2,2 на сто под натиска на песимистична прогноза на платформата за ваучери за храна "Содексо" (Sodexo) и разочароващи резултати на "Еволюшън" (Evolution), като книжата и на двете компании поевтиняха с по 7 на сто.

Акциите на швейцарския производител на полупроводникови елементи "Ес Ти майкроелектроникс" (STMicroelectronics) бяха временно спрени от търговия няколко пъти през деня и накрая приключиха с 14,1 на сто по-ниско, след като компанията прогнозира по-слаби продажби за четвъртото тримесечие заради слабото търсене от автомобилния сектор.

Книжата на френската "Дасо систем" (Dassault Systemes) загубиха 13 процента, след като дружеството понижи прогнозата си за ръста на приходите.

Според данни на "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group - LSEG) 50 на сто от компаниите, включени в STOXX 600, които вече са отчели резултати към вторник, са надминали очакванията на анализаторите, което е по-малко от обичайните 54 на сто.

Сред останалите акциите на САП (SAP) бяха волатилни, но затвориха с ръст от 2,2 на сто, след като най-големият софтуерен производител в Европа обяви по-добри от очакваното резултати. Компанията обаче предупреди, че годишните ѝ приходи от облачни услуги вероятно ще се окажат в долната граница на прогнозирания диапазон.