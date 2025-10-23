Подробно търсене

Зеленски се срещна с Мелони в кулоарите на срещата на върха на ЕС

Габриела Големанска
Зеленски се срещна с Мелони в кулоарите на срещата на върха на ЕС
Зеленски се срещна с Мелони в кулоарите на срещата на върха на ЕС
Джорджа Мелони и Володимир Зеленски по време на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген на 2 октомври. Снимка: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP
Брюксел,  
23.10.2025 22:29
 (БТА)
Етикети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с премиера на Италия Джорджа Мелони в кулоарите на срещата на върха на ЕС в Брюксел, предаде АНСА.

Зеленски поясни, че по време на срещата двамата са обсъждали как да бъде защитен енергийния сектор на Украйна от руските атаки и как той да стане по-устойчив. Зеленски добави, че Италия разполага с нужния опит и оборудване, за да помогне на Украйна в тази насока.

Двамата лидери са обсъждали и как най-добре биха могли да се използват замразените руски авоари и според украинския лидер те трябва да бъдат използвани за подкрепа и защита на Украйна.

Зеленски и Мелони са се фокусирали и върху съвместни проекти в областта на отбраната съгласно инструмента „Сейф“ на ЕС. Те са подчертали, че е важно тези инициативи да са от полза за цяла Европа. 

/ГГ/

Свързани новини

23.10.2025 23:12

Франс прес и ДПА: Лидерите на страните от ЕС са направили първа крачка към използване на замразени руски активи в полза на Украйна

Лидерите на страните членки на ЕС са направили първа крачка към използването на замразени руски активи в полза на Украйна, предадоха Франс прес и ДПА, като се позоваха на няколко европейски дипломатически източника. Лидерите на страните от ЕС са

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:36 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация